Пайе: «Снова нам удалось прибавить в концовке»

Полузащитник сборной Франции Димитри Пайе поделился впечатлениями после победы в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Албании (2:0). Оба гола были забиты в компенсированное время второго тайма, автором одного из них стал Пайе.

«Я счастлив, потому что снова нам удалось прибавить в концовке, и наши усилия принесли плоды, хотя до этого все шло не по нашему сценарию.

Для меня этот матч был особенным, а гол, забитый на стадионе моего бывшего клуба, принес много эмоций.

Албания хорошо защищалась. В первом тайме мы слишком часто пытались пройти через центр, и это облегчало соперникам задачу. Во второй половине мы заиграли шире, стали использовать навесы с большим количеством игроков в штрафной – так нам и удалось забить», – сказал Пайе.