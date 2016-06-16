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    Пайе: «Снова нам удалось прибавить в концовке»

    Полузащитник сборной Франции Димитри Пайе поделился впечатлениями после победы в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Албании (2:0). Оба гола были забиты в компенсированное время второго тайма, автором одного из них стал Пайе.

    «Я счастлив, потому что снова нам удалось прибавить в концовке, и наши усилия принесли плоды, хотя до этого все шло не по нашему сценарию.

    Для меня этот матч был особенным, а гол, забитый на стадионе моего бывшего клуба, принес много эмоций.

    Албания хорошо защищалась. В первом тайме мы слишком часто пытались пройти через центр, и это облегчало соперникам задачу. Во второй половине мы заиграли шире, стали использовать навесы с большим количеством игроков в штрафной – так нам и удалось забить», – сказал Пайе.

    Источник: УЕФА

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    16.06.2016 01:22
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