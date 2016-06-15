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    Кержаков: «К сожалению, Уэльс играет очень хорошо»

    Российский нападающий Александр Кержаков поделился размышлениями о поражении сборной России в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2). Напомним, в составе словаков голевым пасом и забитым мячом отметился Марек Гамшик.

    «Словакия выиграла, потому что у них был Гамшик. В первом тайме соперник нас в центре поля полностью переиграл. К сожалению, нам нужно было пропустить два гола, чтобы понять, что в центре поля нужно что-то менять, но времени уже было мало», – сказал Кержаков.

    Также футболист оценил дальнейшие турнирные перспективы сборной России.

    «Как теперь выходить из группы? Нужно обыгрывать Уэльс, и тогда выйдем. Если будем играть так, как во втором тайме сегодня, то победим. Но, к сожалению, Уэльс играет очень хорошо и демонстрирует большую самоотдачу».

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2016 22:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +139

      palych1974 16 июня 2016, 04:30

      Вадима Евсеева срочно в сборную!

      1
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 16 июня 2016, 02:56

      Тока Уэльс об этом не догадывается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      homyachok82 16 июня 2016, 01:06

      А вот между прочим согласитесь-если б были в составе Керж и Шава, то возможно бы и Словакам замутили?

      0
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      Рейтинг: +73

      abuker 06 15 июня 2016, 22:35

      Керж прав, его надо было взять в сборную, лучше тех трех деревяшек

      7
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 июня 2016, 22:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О, ещё один спэциалист выполз позлить честную публику...

      -11
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