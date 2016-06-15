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    Евро-2016. Румыния и Швейцария поделили очки

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Швейцарии и команда Румынии сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Богдана Станку швейцарцы ответили точным ударом Адмира Мехмеди. После этой игры Швейцария имеет четыре очка, румыны – одно.

    Напомним, в этой группе также выступают сборные Франции и Албании, которые свой матч начнут в 22:00 по московскому времени.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа A. 2-й тур

    Румыния – Швейцария – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Станку (с пенальти), 18; 1:1 – Мехмеди, 57.

    Румыния: Тэтэрушану, Рац (Филип, 62), Григоре, Кирикеш, Сэпунару, Кипчиу, Пинтилий (Хобан, 46), Препелицэ, Торже, Станку (Андоне, 84), Кешеру.

    Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Бехрами, Джемаили (Ланг,, 83) Джака, Шакири (Тарашай, 90+1), Мехмеди, Сеферович (Эмболо, 64).

    Предупреждения: Препелицэ, 22; Кипчиу, 23; Кешеру, 37; Джака, 50; Григоре, 76; Эмболо, 90+4.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 20:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +50

      roskaz 15 июня 2016, 21:01

      Румыны молодцы

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      Рейтинг: +319

      alexfor > roskaz 15 июня 2016, 21:14

      все почти молодцы...кроме парочки деревянных команд.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > alexfor 15 июня 2016, 22:36

      вы это чтоль на нашую сборную-уборную намёкиваете???

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      Рейтинг: +319

      alexfor > koli4ka 16 июня 2016, 23:01

      конечно, и шведы к ним

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