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    Шатов: «Не все так плохо, как многие представляют»

    Полузащитник сборной России Олег Шатов рассказал о настроении команды после поражения в матче второго группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

    «Сейчас важно восстановиться, проанализировать все и с высоко поднятой головой выходить на последнюю игру в группе. У нас у всех есть амбиции, нам надо доказать, что мы не просто так приехали.

    После поражения эмоциональное состояние, конечно, не очень, но мы не посыпаем голову пеплом, потому что главное – сделать правильные выводы. Не все так плохо, как многие представляют», – сказал Шатов.

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2016 20:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 июня 2016, 01:43

      Была бы ничья, ещё можно было говорить,что всё не так уж плохо, а уж о высоко поднятой голове вообще говорить-то как-то стыдно

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 16 июня 2016, 00:03

      ...ну - ждите чуда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 июня 2016, 23:14

      Не так все плохо? После этих слов можно сделать вывод, что у тебя совести нет! Да нахрен вы такие нужны, если играете ужасно! Ни пас отдать, ни обострить, НИЧЕГО!!!! Просто позорище. Если не можешь при помощи хорошей игры извиниться перед болельщиками, то тогда извинись хотя бы на словах, как мужик.

      3
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      Рейтинг: +11227

      alp 15 июня 2016, 22:23

      да конечно ничего страшного! Вэльсу влетим по бырому - и в отпуск!

      1
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 15 июня 2016, 21:52

      Да все . Чемоданы пакуйте. Мы эту историю уже тысяча раз проходили

      8
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      Рейтинг: +988

      опус 2 15 июня 2016, 21:50

      Не всё так плохо ,как многие представляют- что такое совсем плохо мы вам покажем 20 числа !

      8
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 15 июня 2016, 21:26

      с начала игры вышли как сонные только последние 10 минут было что-то похожее на навал а комментаторы уверенны что уэльс мы уже обыграли на самом деле Англия выиграет у Уэльса, а Уэльс сыграет с нами в ничью и мы на последнем месте с математическими подсчетами ура!

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 15 июня 2016, 21:18

      комментаторы все твердили что хотя бы один гол нужен,у россиян всегда любят математические подсчеты а игры как не было так и не будет

      2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 15 июня 2016, 21:14

      Блин,наверно за эти слова меня начнут рвать ,но я считаю что Шатов бал лучшем на поле ,парень и в обводку идёт и пасы шикарные отдаёт и в обороне отрабатывает все 90 мин, не понимаю просто почему его не пускает тренер в атаку, он постоянно пас отдал и назад, у него же отличный удар и дрибленг присутствует в играх за зенит он это показал.

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июня 2016, 21:05

      В последнем групповом туре Англия обыграет Словакию, а наши раки - Уэльс, и выходим со второго места, Шатов прав (если конечно Англия завтра Уэльс обыграет).

      -1
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      Рейтинг: +319

      Beim > Обер-КанцлерЪ 15 июня 2016, 21:58

      Англии ещё надо Уэльс обыграть, и не факт что Словакия не возьмёт очков с Англией. А самое главное для что бы наши смогли выиграть у Уэльса им нужно сыграть на 200% своих возможностей

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