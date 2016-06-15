Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Я выхожу на замену, и мы забиваем? Это закономерность»

    Полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

    «Выиграть не получилось, но задача осталась та же – выйти из группы. Мы не забили, но получили в свои. Наша ошибка привела к первому голу, который все и предопределил. А второй – закрепил. Первый предопределил, потому что даже при том, что мы мало чего создавали, могли забить.

    Забив, словаки раскрепостились. Мы рассчитывали, что они больше будут катать мяч, а они упростили игру, делали меньше передач. По сути, эта пятиминутка решила исход матча. У нас в конце отбора на Евро была похожая ситуация. Надеюсь, и в этот раз у нас получится выполнить задачу», – сказал Широков.

    Также футболист прокомментировал то обстоятельство, что во второй встрече подряд Россия забивает после того, как он выходит на замену.

    «Это закономерность», – отметил Широков со смехом.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2016 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 июня 2016, 22:38

      Замены надо было делать уже в начале второго тайма ,а не за 15 минут до конца матча!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 15 июня 2016, 22:34

      А че ему не радоваться он же не на поле был когда команде 2ку погрузили в трусы акинфеева, вот вам команда он только о своем печетьсяа на результаты сборной ему наплевать, таких не то что в сборную брать не надо а депортировать куда то подальше от людей

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 15 июня 2016, 22:33

      вычесть бы с вас все расходы за подготовку , сборы, перелеты, форму и моральный ущерб всей стране. вот тогда бы вместе бы поржали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 июня 2016, 21:52

      Не понимаю Выходит на замену -смеется и радуется. А мы горим 0: 2

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 15 июня 2016, 20:48

      отметил Широков со смехом

      И правда так смешно нам всем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Днестряне 15 июня 2016, 19:50

      Рома спустись за землю Епта

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2016, 19:37

      Что за бред? Сборная России ЗАБИВАЕТ после выхода Широкова на замену, а не пропускает... Три матча подряд!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 15 июня 2016, 19:33

      кек...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11