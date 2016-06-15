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    Шатов: «Обидно, когда при хорошей игре уступаем»

    Полузащитник сборной России Олег Шатов прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

    «Мы, все четыре игрока линии атаки, часто меняемся. Обидно, когда при хорошей игре уступаем, а при не очень – играем вничью. Как минимум были не хуже. А во втором тайме даже лучше.

    При счете 0:2 разозлились, отступать было некуда, стали играть в футбол. В последнем матче будем играть на победу.

    Как мне Гамшик? Сделал то, что и должен был. Допустили ошибку, ошибок нам не простили», – сказал Шатов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 19:07
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 июня 2016, 08:06

      Олег, ты наверное наркоман.

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 16 июня 2016, 07:31

      Хорошая игра???

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 июня 2016, 01:51

      При счете 0:2 стали играть в футбол, спрашивается, а до этого во что играли?

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 15 июня 2016, 22:30

      Это не возможно, просто не возможно так врать в лицо, какой хорошей игры? Да вам надо хотябы матчи лиги чемпионов просматривать плей офф стадии, тогда увидете как можно играть в футбол раскроете себе глаза по поводу хорошей игры, снимите бутсы и пойдете на завод

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 июня 2016, 22:25

      При хорошей игре обычно выигрывают,иногда с сильным соперником бывает ничья! А поражение-это никак не может быть хорошей игрой,тем более 0-2 после первого тайма!

      -1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 15 июня 2016, 21:34

      что-то я хорошей игры не видел, у игроков нет огонька перекатывают мяч при счете 0-2 как будто выигрывают, с такой игрой в плей офф делать нечего

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 15 июня 2016, 21:33

      ну не умеют у нас в стране играть лучше. это максимум к сожалению. и не Шатовы с Березуцкими тут виноваты.

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 15 июня 2016, 21:22

      Да кому нужна ваша игра, когда вас раскатывают, как детей? Нужно не стоять столбом, а не давать сопернику бить по воротам. Словаки наносят удары, а наша оборона чего-то ждет и смотрит, что будет дальше. Ну, так пакуйте чемоданы, миллионеры хреновы.

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 15 июня 2016, 20:56

      Хорошей игры не было , были неподготовленные, стихийные атаки.

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 15 июня 2016, 20:43

      При хорошей игре...

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