Дзюба: «Нельзя такие мячи пропускать»

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что было непозволительно давать забивать первый гол Владимиру Вайссу в матче со Словакией.

«В первом тайме была ровная игра. Мы даже больше опасностей создавали. Но потом пропускаем нелепый гол. Нельзя концентрацию терять, такие мячи пропускать. Через все поле передача, человек забивает. Детская ошибка. Второй гол опять проспали в конце. Нельзя так.

Словаки – сильная команда, но мы должны были как минимум вничью сыграть. То, что Гамшик выделяется, это однозначно. Но не могу сказать, что он один нас обыграл. Вся команда билась. Но последние 25-30 минут они из штрафной не выходили. Паника легкая была.

Как всегда, сами себя загнали. Теперь будем героически преодолевать это. Теперь нужно обыгрывать Уэльс любой ценой», – сказал Дзюба.

Матч Россия – Словакия закончился со счетом 1:2.