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    Сапета: «Докажем, что «Динамо» не должно было вылетать!»

    Новичок «Динамо» полузащитник Александр Сапета рад вернуться в состав столичного клуба. Он пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть бело-голубых в Премьер-лигу.

    «Я играл в «Динамо» не один год. Хотелось бы играть в Премьер-лиге, но случилось то, что случилось. Готов со своей командой подниматься в РФПЛ и навязывать борьбу другим клубам. Докажем всем, что «Динамо» не должно было вылетать!

    У меня были и другие предложения, но я решил сделать себе вызов. Сейчас уже не важно, какие – я рад быть здесь. Было печально наблюдать за вылетом «Динамо». Но не стоит переживать о прошлом – надо возвращаться в Премьер-лигу», – заявил Сапета.

    Ранее стало известно, «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.

    Источник: ФК «Динамо»

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    15.06.2016 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 16 июня 2016, 02:59

      Докажут они, посмотри где вы уже, всем все доказали..

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 15 июня 2016, 22:56

      Добро пожаловать домой сынок !

      0
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