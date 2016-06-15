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    «Ростов» отправился в Австрию на первый сбор

    Во вторник утром футболисты «Ростова» собрались в одной из московских клиник, где прошли полное медицинское обследование. В среду самолет с футболистами желто-синих приземлился в Мюнхене, откуда футболисты на автобусе отправились в австрийский город Кессен, который расположен в провинции Тироль. Сроки сбора – с 15 по 28 июня.

    Что касается контрольных игр, то на сборе запланировано три матча. О соперниках будет объявлено позже.

    Источник: ФК «Ростов»

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    15.06.2016 15:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      Синий слон 16 июня 2016, 12:05

      Ростовчане в адидас переоделись, молодцы. Теперь маек для болел как говна будет в оф. магазинах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 июня 2016, 16:48

      А где Бердыев?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > андрей андреев 15 июня 2016, 18:55

      Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев полетел с командой на первый сбор в Австрию, который пройдет с 15 по 28 июня.

      Вопрос о том, останется ли туркменский специалист у руля команды в следующем сезоне, пока еще открыт.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > андрей андреев 16 июня 2016, 00:49

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > андрей андреев 16 июня 2016, 00:49

      ...дюлей получает за то, что Зенит и Спартак вые..

      0
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