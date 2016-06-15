«Ростов» отправился в Австрию на первый сбор

Во вторник утром футболисты «Ростова» собрались в одной из московских клиник, где прошли полное медицинское обследование. В среду самолет с футболистами желто-синих приземлился в Мюнхене, откуда футболисты на автобусе отправились в австрийский город Кессен, который расположен в провинции Тироль. Сроки сбора – с 15 по 28 июня.

Что касается контрольных игр, то на сборе запланировано три матча. О соперниках будет объявлено позже.