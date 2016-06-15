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    Коман и Марсьяль выйдут в стартовом составе Франции

    Известный российский комментатор Александр Шмурнов, работающий на матчах Евро-2016, рассказал о ротации в составе сборной Франции в предстоящем матче второго тура группового этапа Евро-2016 против Албании.

    «Несмотря на победу, Дешам очень недоволен лидерами. Сегодня на скамейке останутся и Погба, и Гризманн. В старте выйдут Коман и Марсьяль», – написал Шмурнов.

    Матч Франция – Албания состоится в среду, 15 июня, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    15.06.2016 14:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 июня 2016, 14:41

      коман порешает, я думаю

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    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 15 июня 2016, 14:21

      Вот это выбор у тренера... А в нашей сборной выбор игроков не велик, к сожалению...

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