Румыния сойдется в борьбе со Швейцарией

Сегодня на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится поединок второго тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Румынии и Швейцарии. Обе команды показали хороший футбол в матчах первого круга, но швейцарцы сумели одержать победу над Албанией, а румынам заработать очков в игре с Францией не удалось.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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