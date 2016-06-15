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    Тихонов: «Предложение возглавить «Енисей» показалось мне интересным»

    Российский специалист Андрей Тихонов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Енисея».

    – Вы работали в «Краснодаре» – клубе, у которого хорошие перспективы. И вдруг решили перейти в команду ФНЛ. Что послужило причиной такого решения?

    – Уходя в отпуск, договорился с руководством «Краснодара», что если у меня будет интересное предложение поработать самостоятельно, то мне пойдут навстречу. Предложение возглавить «Енисей» показалось мне именно таким.

    – Кто его сделал?

    – Позвонил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев и сказал, что им интересен тренер Тихонов. После этого встречался с ним. Также дважды общался с губернатором, обсуждали вопросы о будущем клуба.

    – Вы ставили вопросы перед руководством края?

    – Сказал, что намерен вернуть воспитанников местного футбола – Харитонова, Комкова и Базанова. И получил добро. Кроме того, в ходе беседы мы пришли к тому, что укрепления требует не только состав, но и клубная инфраструктура. После этого улетел в Краснодар, попрощался с командой и готов приступить к работе на новом месте.

    – Не тревожит то, что до старта чемпионата ФНЛ остается совсем немного времени?

    – Конечно, это создает трудности. В процессе сборов придется не только готовить команду, но и знакомиться с ней, посмотреть в деле всех футболистов.

    – Кто войдет в ваш тренерский штаб?

    – Помогать мне будет Владимир Ежуров, работавший в дубле «Рубина». Укомплектовывать тренерский штаб буду по ходу межсезонья.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 06:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      Выключатель 30 15 июня 2016, 20:46

      УДАЧИ АНДРЮХА!!! Помню в 2000 - ом я ему так кричал с трибуны Центрального стадиона в Красноярске, когда он за Химки к нам на выезд приезжал.

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