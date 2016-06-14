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Евро-2016. Венгрия в большинстве обыграла Австрию

14 июня 2016, 20:54
11

Сборная Венгрии обыграла Австрию на Евро-2016. Победу команде принесли Адам Салаи и Золтан Штибер.

Отметим, австрийцы с середины второго тайма играли в меньшинстве после удаления Александара Драговича.

Австрия – Венгрия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Салаи, 62; 0:2 – Штибер, 86.

Австрия: Альмер, Фукс, Хинтереггер, Драгович, Кляйн, Алаба, Баумгартлингер, Арнаутович, Юнузович (Сабитцер, 60), Харник (Шепф, 77), Янко (Окотие, 65).

Венгрия: Кирай, Фиола, Гузмич, Ланг, Кадар, Геро, Немет (Пинтер, 89), Надь, Кляйнхайзлер (Штибер, 79), Джуджак, Салаи (Пришкин, 69).

Предупреждения: Драгович, 33, 66; Немет, 80

Удаление: Драгович, 66.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Венгрия Австрия
Комментарии (11)
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iron_Savior
1465926978
Как ваши ставочки, господа?
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ЖОРРО
1465927331
Первая сенсация...молодцы!
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Вомбат
1465927789
Австрия годится только Россию да Швецию обыгрывать. Но венграм надо отдать должное. Они поймали кураж.
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Winter is comming
1465927971
Заслуженно!Смотрел все первые матчи групп,но по игре понравился только Уэльс и Венгрия,вот вам и темные лошадки турнира.
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ivanthebest
1465928375
Австрия весьма средняя команда, коих в Европе полно... К тому же, без Алабы они по-моему играют более организованно и командно...
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cska-62
1465928436
Отсутствие реализации моментов австрийцев сегодня погубило... Лишь бы наши завтра не наступили на те же самые грабли!
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KARAT777
1465932972
удивительный результат, а мы хотели чтоб Венгрия нам попалась в группе ....
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alexzima
1465933303
молодцы
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Hangeldi
1465934379
Не подвели меня венгры!!!
Ответить
sTiiiik
1465934458
Венгры красавцы вообще
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