Евро-2016. Венгрия в большинстве обыграла Австрию

Сборная Венгрии обыграла Австрию на Евро-2016. Победу команде принесли Адам Салаи и Золтан Штибер.

Отметим, австрийцы с середины второго тайма играли в меньшинстве после удаления Александара Драговича.

Австрия – Венгрия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Салаи, 62; 0:2 – Штибер, 86.

Австрия: Альмер, Фукс, Хинтереггер, Драгович, Кляйн, Алаба, Баумгартлингер, Арнаутович, Юнузович (Сабитцер, 60), Харник (Шепф, 77), Янко (Окотие, 65).

Венгрия: Кирай, Фиола, Гузмич, Ланг, Кадар, Геро, Немет (Пинтер, 89), Надь, Кляйнхайзлер (Штибер, 79), Джуджак, Салаи (Пришкин, 69).

Предупреждения: Драгович, 33, 66; Немет, 80

Удаление: Драгович, 66.

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