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    Консул РФ: «У англичанина зафиксировали смерть головного мозга»

    Один из английских болельщиков, который пострадал во время беспорядков в Марселе, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил консул Генконсульства РФ в Марселе Даниил Болтакс.

    «Сегодня в Марселе будут проведены следственные действия. Будет проходить процесс опознания, поскольку состояние английского болельщика резко ухудшилось. Насколько нам известно, по информации французских коллег, у него констатирована смерть головного мозга, в связи с этим должны быть проведены определенные следственные действия», – заявил Болтакс.

    Источник: ТАСС

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    14.06.2016 20:35
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +29

      Lzz 15 июня 2016, 00:22

      «Россия – отличная команда с серьезными футболистами. Жду их приезда во Францию. У российской сборной сумасшедшие фанаты, и она готова на все ради них. Я знаю, как они могут заполнять стадионы и поддерживать игроков», - говорит Зидан. Ну че дождались?)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 июня 2016, 00:12

      ну и может в него французик кинул бутылку.....

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 14 июня 2016, 22:28

      Здесь сейчас не причем политика, понятно, что нас многие не любят в Европе и не только, как и мы их. А дибилы фанаты, а вернее фанатики, такие есть и у нас и в других странах. Нет, топить за свой клуб, сборную это прекрасно, но более половины, тех кретинов, что устраивают беспорядки, драки, им по сути похер на "свою"команду и футбол в частности. Человека можно проучить, унизить, футболом можно жить, но все это не стоит человеческой жизни! А те кто пишет мол так и надо, да вы представьте, что все местами поменяно и наоборот, какой то наш парень(не дай Бог) лежал в реанимации, а какой то тупой англичанин написал коммент, мол так и надо, его бы преровняли тут к фашисту, и правильно. Так зачем же вы сами уподобляетесь такому?

      3
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      Рейтинг: +73

      Эрк > Валерий2705 14 июня 2016, 22:38

      браво!

      -3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Чурка07 14 июня 2016, 22:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ....слышь, орел кухонный, научись сначала уважать россию и русских, прежде чем провоцировать их на тупую и бессмысленную войну!!!!...уверен, ты шарахаешься даже от кошек в подъезде...но тут, в тырнете, ты - герооой!!!! (правда, с дырой)

      -5
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Саня БУБА 14 июня 2016, 22:47

      Напиши сначала Россия с Большой буквы

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > alex kidn 14 июня 2016, 22:50

      Россия!!!...устроило?)))

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Чурка07 14 июня 2016, 23:36

      Стоять за страну, не значит вести себя как упоротый долб..., если ты этого не понимаешь, мне тебя жаль.

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 14 июня 2016, 22:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      .....если этот пиндос умрет - прощай ЧМ-18 для нашей раши, долбоежики!!!!.....срочно вывезти все оставшееся мажористое-быдло, посадить их в обезьянники до конца евро!!!!...сроооочно!!!!

      -7
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Чурка07 14 июня 2016, 22:46

      ....вот прежде чем так сказать, я бы тебя завел в одну комнату с родственниками этого "английского алкаша!"....и закрыл бы минут на 10...думаю, им бы хватило разобраться с чуркой

      -3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Саня БУБА 14 июня 2016, 22:59

      Да хрен с ним с ЧМ-2018 по большому счету. Есть гимн нашей страны и флаг и главное отстоять его честь. А тебе лишь бы забава одна.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Саня БУБА 14 июня 2016, 23:02

      При развале Союза сотни тысяч советских людей обрели голод и смерть. А ты за одного британца печешься?! Так встал и на хрен со страны в вонючую Англию! Ах, да ты же нищета казанская, ну так пешком иди.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Чурка07 14 июня 2016, 23:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Однозначно)))

      -4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Чурка07 14 июня 2016, 23:07

      Да не кто не отберет, согласен, просто походу провокаторы бандеровские на сайте у нас всплыли, вот и мутят воду)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Антибиотик 14 июня 2016, 23:29

      ....да что вы говорите, боксеры кухонные?...вот как раз благодаря такому тупому быдлу, как вы, которое вышло к белому дому и ложилось под бмп, и развалилась в 91-м самая великая держава на планете!!!...а я в то время служил честно и праведно родине!!!...стучать себя в грудь копытом и петь песнипро великую россию, оправдывая тем самым невежество, хамство, тупость и жестокость - не есть путь нашей россии!!!...это может быть какая то ваша есть еще - быдляче закомплексованная???...я такой не знаю)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Саня БУБА 14 июня 2016, 23:42

      Все понятно с тобой, иди лечись. Думал, что ты мужик. Я действующий военнослужащий, а ты ведешь себя, как подзаборная шлюха. Разговор окончен.

      1
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      Рейтинг: +73

      Эрк 14 июня 2016, 21:53

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 июня 2016, 21:06

      Меньше нужно кукарекать.А так жалко конечно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Тraumtanzеr 14 июня 2016, 22:13

      ...я посмотрел бы как ты кукарекал, если бы твоего брата убило такое же мажористо-быдлячее чмо....пусть и русское!!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Саня БУБА 15 июня 2016, 18:21

      У меня нет среди братьев долбаебов.

      0
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      Рейтинг: +127

      талхк 14 июня 2016, 21:06

      на чм18 таких случаев будет много))) Welcome to Russia, motherfuckers!

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > талхк 14 июня 2016, 21:14

      На ЧМ-2018 будет порядок, я тебя уверяю. Наши ФСБэшники не собираются смотреть на то, как около футбольных стадионов в предверии матчей наливают крепкие спиртные напитки. Ну и все остальное будут пресекать на корню.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 июня 2016, 21:04

      Смерть человеческую конечно больно осознавать, но пусть теперь сраные "хозяева жизни" задумаются: "А стоит ли быдлить и жрать в таком количестве виски, чтобы потом опуститься на "грешную землю?" Эти отморозки понимают только когда с ними разговаривают с позиции силы.

      8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 июня 2016, 20:49

      Доигрались.

      -1
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