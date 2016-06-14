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    Темников и Рыков подписали контракты с «Динамо», Леандро в команде не будет

    Как стало известно «Бомбардиру», защитники Иван Темников и Владимир Рыков оформили свои отношения с московским «Динамо», подписав с клубом контракт на два года каждый.

    По защитнику Сергею Терехову из астраханского «Волгаря» пока ничего не известно, так как игрок только на днях появился в расположении столичного клуба.

    Полузащитник Александр Сапета уже прошел медобследование под присмотром врачей бело-голубых и в ближайшее время поставит свою подпись под соглашением с коллективом.

    Отметим также, что информация о переходе в «Динамо» защитника нижегородской «Волги» Леандро не соответствует действительности. В московском клубе ничего не слышали о таком игроке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 20:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 15 июня 2016, 08:04

      не на 2 а на три

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 июня 2016, 23:26

      слава богу леандро не будет, уровень второй лиги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 14 июня 2016, 22:31

      Блин, откуда столько внимания к ФНЛ? Я ваще не помню, кто там играет, а тут про одну команду постоянно новости идут.

      0
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      Рейтинг: +15

      Winter is comming 14 июня 2016, 21:10

      Состав такой сварганят,что скоро во 2 дивизионе отметятся!Печально это всё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 июня 2016, 21:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ошибка всей жизни. Идти в Динамо - себя не уважать.
      Каким местом они думали -- просто загадка.

      Похоронили себя.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +277

      ц > ФК Зенит всея Руси 14 июня 2016, 21:14

      А за ФК ГаZпром играть, себя уважать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ц 14 июня 2016, 22:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Играть за Зенит - это выигрывать примерно половину чемпионатов России, это выигрывать Титулы за Титулами, это входить в число пятнадцати лучших команд по еврорейтингу УЕФА и это играть каждую весну в еврокубках.

      Все слова понятны?
      Запиши себе, деревня, не будь такой тупицей.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > АрбузБушь 15 июня 2016, 08:10

      Понимаю вашу аргументацию. Вы, как всегда, недочитали и недодумали.

      Смотрим текст статьи. Там говорится, что сегодня пара футболистов идут в клуб, где их ждёт жизнь без титулов. С точки зрения сегодняшнего футболиста, идти в Динамо - значит оставаться без титулов.
      Но с точки зрения сегодняшних футболистов Зенита - у нас 4 титула за последние 8 лет. Что также близко к статистике ЦСКА. И сегодняшнему футболисту Динамо (или там Спартака) вряд ли получится играть в сегодняшнем чемпионате рядом с одноклубниками - многократными Чемпионами: они все уже глубокие старики и повесили бутсы на гвоздь. А вот новобранцы Зенита и ЦСКА обязательно будут играть вместе с четырёх- или пятикратными Чемпионами, и тем самым ЦСКА и Зенит продолжат чемпионскую преемственность.

      Разве я говорю не очевидные вещи?

      Для твоего тормозного мозга перефразирую ту же мысль: Футболисты ЦСКА и Зенита на сегодня выигрывают примерно половину чемпионатов в своей карьере.

      Дошло, дятел?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > АрбузБушь 15 июня 2016, 09:35

      Ребята, кажется, я спугнул дятла. Он пошёл перерегистрироваться, чтобы писать свою хрень под другим ником.

      -3
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