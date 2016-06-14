Дзюба: «А английские фанаты святоши? Не хотелось бы вылетать с Евро»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал решение УЕФА условно дисквалифицировать национальную команду за беспорядки в матче с Англией.

«Не хотелось бы вылететь с чемпионата Европы. Файеры – некорректно, это прошлый век. Надо фокусироваться на болении и поддержке. Мне непонятна реакция английских СМИ. Что, английские фанаты святоши? И нам, и вам, англичанам, надо достучаться до своих фанатов», – сказал Дзюба.