Дзюба: «А английские фанаты святоши? Не хотелось бы вылетать с Евро»

Всю жизнь живет в Москве, а эти хохляцкие союзы С вместо ИЗ никак не выйдут из обихода речи... Бытие определяет сознание...Никогда ты не станешь ни ярким футболистом, ни грамотным человеком тем-более...
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал решение УЕФА условно дисквалифицировать национальную команду за беспорядки в матче с Англией.
«Не хотелось бы вылететь с чемпионата Европы. Файеры – некорректно, это прошлый век. Надо фокусироваться на болении и поддержке. Мне непонятна реакция английских СМИ. Что, английские фанаты святоши? И нам, и вам, англичанам, надо достучаться до своих фанатов», – сказал Дзюба.