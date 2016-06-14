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    Дзюба: «А английские фанаты святоши? Не хотелось бы вылетать с Евро»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал решение УЕФА условно дисквалифицировать национальную команду за беспорядки в матче с Англией.

    «Не хотелось бы вылететь с чемпионата Европы. Файеры – некорректно, это прошлый век. Надо фокусироваться на болении и поддержке. Мне непонятна реакция английских СМИ. Что, английские фанаты святоши? И нам, и вам, англичанам, надо достучаться до своих фанатов», – сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2016 15:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +288

      Cнег 14 июня 2016, 16:28

      Всю жизнь живет в Москве, а эти хохляцкие союзы С вместо ИЗ никак не выйдут из обихода речи... Бытие определяет сознание...Никогда ты не станешь ни ярким футболистом, ни грамотным человеком тем-более...

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 15:34

      Но по уму, если разобраться, все эти слова о том, кто первым начал, кто что освистал и т.д., звучат, будто от детей в песочнице.
      Да какая разница кто первый, кто последний, кому влепили условку, кому нет! По факту (справедливому, нет ли - никого там не волнует, ведь почва подготавливалась годами) именно мы нарушили регламент, именно мы полезли драться на чужую трибуну, именно от нас звучали всем понятные расистские высказывания. Причем второй Евро подряд. Если кто забыл, на прошлом уже были и разбирательства, и предупреждение по поводу буйного поведения болельщиков. Только тогда мы быстренько вылетели и о нас благополучно позабыли. На время. Теперь это время пришло. И да простят меня за тавтологию, за это время практически весь мир от нас отвернулся и только и думает, как бы где бы в чем бы России насолить. Нам прямо говорят: "Хотите играть в футбол здесь? Хотите ЧМ-2018? Тогда ведите себя цивилизованно".
      Мы можем продолжать гнуть свою линию: "Ой, Россию обижают! Ах, они не правы!" Обидно? И что? Мы к санкциям привыкши, перетерпим. Само собой. Только это все не настолько принципиально, как Крым, Боинг, ДНР, Турция, Сирия... Это не политика, а спорт. И глазом не моргнут - исключат, отнимут, обойдутся без нас.
      Кто окажется в числе пострадавших? Спортсмены? Да. Но более всего болельщики. Потому, как те же спортсмены побегут, как биатлонисты - им же надо семью кормить.
      Вот и получается, что вместо того, чтобы успокоиться самим, и тем самым успокоить недругов, сами же себе могилу роем. А депутаты и прочие функционеры этому только потворствуют.
      Я не призываю к полному и беспрекословному подчинению. Я категорически против депортации без разбора. Но вести себя на футболе мы должны как нормальные, дружащие с головой люди. И совсем неважно, как при этом ведут себя другие. Если вы им уподобляетесь, то сами ничуть не лучше их. Если вы кричите с трибуны гадости в отношении своего ли, чужого ли игрока или болельщика, то тем самым вы... (просто задумайтесь вот сейчас хотя бы раз жизни) вы унижаете не его, а себя. В таком, казалось бы, нелогичном повороте и кроется самая что ни на есть логика разума.
      Умный поймет, а от остальных жду дизлайков. Не привыкать)).

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 17:14

      Плюсую.

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