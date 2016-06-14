Пике: «Испания играла хорошо, как в атаке, так и в обороне»

Защитник сборной Испании Жерар Пике отметил отличную игру своей команды против сборной Чехии как в атаке, так и в обороне.

«Конечно, забить победный гол – это огромное событие, но все играли хорошо, как в атаке, так и в обороне. Если игра в атаке идет, то у соперника за спиной появляются свободные зоны, в которые надо попасть.

Это происходит даже тогда, когда он защищается глубоко. Так мы и создаем моменты – прежде всего мы создаем свободное пространство», – сказал Пике.

Напомним, матч Испания – Чехия завершился со счетом 1:0.