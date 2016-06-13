Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Петреску: «Переговоры с «Кубанью» не закончены, завтра наступит ясность»

    Румынский специалист Дан Петреску продолжает вести переговоры с «Кубанью». Об этом сообщил его агент Николай Пырнэу.

    Ранее сообщалось, что стороны прекратили переговоры из-за соглашения, которое подразумевало выплату неустойки китайскому клубу «Цзянсу Сунин» за расторжение контракта с Петреску.

    «Ни о какой неустойке китайскому клубу речи не идeт. Информация не соответствует действительности, этой неустойки просто нет. На данный момент переговоры не закончены, мы находимся в процессе. До завтрашнего дня информации не будет. Надеюсь, что завтра наступит ясность», – сказал Пырнэу.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2016 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11