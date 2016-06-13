Вернблум: «Англии забил Глушаков, а не Березуцкий, так и передайте Василию»

Защитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум прокомментировал исход матча сборных России и Англии (1:1). Напомним, россияне сравняли счет благодаря голу одноклубника Вернблума Василия Березуцкого.

«Забил Глушаков, а не Березуцкий, так и передайте Василию. Ха-ха! Надеюсь, Россия пройдет дальше. Это хороший результат для первого матча. Пусть продолжают так же, ничья с такой сильной командой, как Англия, это достойно», – сказал Вернблум.

В эпизоде с голом Березуцкого мяч, который уже пересек линию ворот, добивал Денис Глушков.