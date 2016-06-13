Иньеста: «Всегда стараюсь брать ответственность на себя – так я получаю удовольствие от футбола»

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Чехии (1:0).

«Нет единого решения, которое помогает справляться с такими командами. Ты должен идти вперед, пока не получишь желаемого. Гол пришел тогда, когда пришел. Нужно иметь терпение.

Я всегда стараюсь брать ответственность на себя во время игры. Это мой способ получать удовольствие от футбола, и сейчас ничего не изменилось. Все это ради коллектива, и чувство ответственности – это не то, чего я стараюсь избегать. Мы счастливы, что получили три очка и сделали шаг вперед», – сказал Иньеста.