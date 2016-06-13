Агент: «Пока не получали официального предложения от «Ромы» по трансферу Витселя»

Агент Риккардо Наполитано, представляющий интересы хавбека «Зенита» Акселя Витселя, сообщил. что его клиент может оказаться в «Роме», которую на днях покинул боснийский полузащитник Миралем Пьянич.

«Витсель играл у Спаллетти в «Зените», поэтому они отлично знакомы друг другу. В связи с уходом Миралема Пьянича в «Ювентус», у Витселя сохраняются большие шансы на переход в «Рому». Тем не менее, официальных предложений нам пока не поступало.

К тому же этот трансфер римляне могут не осилить в финансовом плане, ведь «Зенит» готов продать Витселя минимум за 40 миллионов евро», – цитирует Наполитано Rete Sport.