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    Безуглов: «Сборная России прошла четыре проверки на допинг, Англия – ни одной»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что национальная команда подвергается доскональному допинг-контролю на Евро-2016 со стороны УЕФА

    «К России трижды приезжали брать допинг-тесты у 10-ти человек, в четвертый раз – у четырех. Рекорд поставлен – к нам приехали в 6:30 утра.

    В 6:30 утра к России приехали за два дня до матча с Англией. Нас проверили четыре раза, Англию, как говорят их журналисты, – ни разу.

    Не дождетесь! У сборной России не было проблем с допингом», – сказал Безуглов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2016 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 13 июня 2016, 19:26

      теперь понятно зачем ростов проверяли? это неадекватным стрелочникам

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 13 июня 2016, 18:27

      Пора привыкнуть!!!Мы Россия самая большая,сильная и могучая держава!!!Нас ненавидят практически все!!!Да мы в футболе не сильны,но вот за стадионом в околофутболе при слове Россия вся толерантная гейропа трясется!!!

      3
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 13 июня 2016, 18:11

      Да так и будут мурыжить наших парней,а если выйдем из группы так вообще шиздец!

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 13 июня 2016, 16:25

      Не удивлюсь, если будут скоро проверять членов сборной России на лояльность и участие в поддержке "террористических организаций" ДНР и ЛНР)))

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