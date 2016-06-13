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    Пепе: «Каждый из игроков сборной Португалии готов умереть на поле ради победы»

    Защитник сборной Португалии Пепе накануне стартового поединка на групповом этапе Евро-2016 против Исландии заявил, что игроки национальной команды готовы умереть на поле ради достижения успеха на турнире.

    «Мы полностью в себе уверены. Большинство игроков сборной Португалии не так давно стали обладателями различных клубных трофеев, поэтому можно с уверенностью сказать, что сейчас в нас присутствует дух победителей.

    Сборная состоит из 23-х игроков, каждый из которых готов умереть на поле, лишь бы Португалия добыла победу. Мы мечтаем стать триумфаторами Евро-2016. Наша команда является симбиозом молодости и опыта. Мне 33 года, но я по-прежнему хочу добиваться новых успехов, внести ещe больший вклад в португальский футбол», – сказал Пепе.

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    Источник: УЕФА

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    13.06.2016 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 13 июня 2016, 19:23

      Ага , а ты готов как конченый да...еб удалиться на 5 минуте из за пустяка..

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