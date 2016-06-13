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    Лебедев: «Ничего страшного в драке фанатов сборных России и Англии нет»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что в столкновении болельщиков сборных России и Англии накануне и после матча первого тура группового этапа Евро-2016 виноваты правоохранительные органы Франции. По мнению заместителя председателя Госдумы РФ, полицейские не смогли обеспечить должный порядок.

    Напомним, после финального свистка несколько десятков российских болельщиков прорвались в сектор с англичанами с намерением сорвать флаги. Лишь вмешательство стюардов помогло прекратить потасовку. Отметим при этом отсутствие какой-либо буферной зоны между фанатами обеих команд.

    «Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать! А вот то, что случилось в Марселе и других городах Франции, это не вина фанатов, а неумение полиции организовать проведение таких мероприятий.

    И не понимаю всех тех политиков и чиновников, которые сейчас клеймят наших фанатов. Их защитить надо, а приедут домой, тогда и разберемся», – заявил Лебедев.

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Twitter

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    13.06.2016 12:05
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 14 июня 2016, 13:25

      Суперомозг!!! Я люблю этого человека!!! Я начал собирать его хохмы.

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 13 июня 2016, 16:16

      Англичане долго выпрашивали и получили. И получили бы также и от Хорватов бы и от греков

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 13 июня 2016, 13:34

      Г-н Лебедев откровенный дебил ровно как и наши драчуны-вышли за стадион наваляли и взятки гладки! А теперь висим на желтой!

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 июня 2016, 13:31

      Английские фанаты публично предложили нашу команду снять с ЕВРО-2016.
      13.06.2016, 13:06
      Так может Францию исключить из УЕФА? Или это недогосударство расформировать? Не у них ли три арабских террориста держали в страхе ТРОЕ суток весь Париж и его окрестности?
      Или в этом тоже Путин виноват? Вместе с Россией?
      http://www.kp.ru/onli
      ne/news/2420809/
      P.S. Ссылка приведена для модераторов как подтверждение того, что пост проверен цензурой и пропущен. Приходится подстраховываться, если сайтом "соккер" якобы "ру" уже правят какие-то персоны из города Львова...

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > cska-62 13 июня 2016, 14:09

      Прежде чем других носом тыкать, вспомни теракты у нас в Домодедово и в метро и еще много где, гражданин "супердержавы".

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kykyi 13 июня 2016, 14:28

      Я не "тыкаю", а констатирую факт! У нас, слава Богу, пока ещё не было трёх неуловимых террористов, которые бы держали в страхе сутками Москву и её окрестности! И вряд ли будут... Полная импотенция власти и силовых структур характерна именно всей этой умирающей Европе... Мировая плутократия, контролирующая все эти псевдовыборы в мире, допустила тотальную ошибку, ибо посчитала, что можно уже снимать обезьяну с пальмы, отрубать ей хвост, одевать во фрак, давать тюбик с вазелином и с приспущенными слегка штанами изображать из себя политика...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > cska-62 13 июня 2016, 14:40

      "Неуловимых террористов", ну да их не поймали, они просто укокошили кучу народу. А про псевдовыборы, это ты насмешил, зачет. И на счет обезьяны, это ты зря, от одной произошли.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Klaido 13 июня 2016, 16:52

      Аргументов нет? Только ругательства? Чувствуется дух покойной КПСС... :-))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kykyi 13 июня 2016, 17:04

      Произошли? Вполне возможно... Но если это и так, то явно от разных обезьян... И дело тут не в расе, этносе и т.д.
      Что же касается т.н. "выборов", то со второй половины ХХ века нет даже тех убогих и ущербных выборов, что существовали до этого... Впрочем, к эллинским выборам и афинской демократии все эти пародии никогда никакого отношения не имели... Хотя вам и внушают миф о какой-то там "преемственности"... Ну а знать теорию государства и права и историю государства и права "плебеям" не положено, как считают нынешние "господа мира"...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > cska-62 13 июня 2016, 18:33

      Если я правильно понял Ваш ник-нейм, то год рождения 1962. Вместе росли в совдепии. там мне и Вам, тоже говорили про загнивающий, бездуховный запад, который вот вот развалиться, и про то, что доллар скоро рухнет и что стоит он 62 коп и того , что всем на западе правят 3 буржуя, которые все купили. Всего этого бреда, Вы уж извините, я наслушился, спасибо. В итоге рухнул СССР. На сче выборов в первой половине 20 века-Гитлер тогда победил на выборах, вполне демократических, победил в Германии, это образец?
      На счет разных обезьян: у нас в республике арестовали уже массу исламистов именно русской национальности.
      На счет "ждания": ждать можно сколько угодно, никто и никогда и ничего не принесет, не существует прав населения, есть только гражданские права.

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      cska-62 > kykyi 13 июня 2016, 19:18

      Да, я родился в Москве в 1962 году... Но вот только пропаганде я не подвержен... Ни в комсомол не вступал, ни, тем более, упаси Бог, в КПСС.
      Обсуждать Третий рейх запрещено теперь УК РФ, лишь отмечу, что ни на каких выборах Гитлер НИКОГДА не побеждал. Даже в марте 1933 года НСДАП не получила простого большинства в рейхстаге.... Хотя и появились уже т.н. "мартовские фиалки"... В массовом количестве... И целых подразделения "Рот фронта" в полном составе переходили к Рему в СА...

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 13 июня 2016, 13:23

      Вот это да! А этот человек со странным мозгом Лебедев действительно считает, что драки фанатов-дебилов имеют какую-то связь с Футболом и с болельщиками? Где Футбол, а где драки!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Виталий1 13 июня 2016, 13:31

      Действительно у этого господина Лебедева, как и у его отца Жирика, странный мозг и ничего, кроме как махать кулаками и нести всякую чушь они не могут. Но еще более странный мозг у нашего населения, которое голосует за них.

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      cska-62 > kykyi 13 июня 2016, 14:37

      При чём тут население? Жирика сделали Лукьянов и Ивашко... Равно как и всех этих "явлинских" и прочих засланцев своей "родной партии"... Для нашего политического театра абсурда... И вся демшиза оттуда же... И ныне правящие Россией криминально-номенклатурные кланы... Не нужно так плохо думать о нашем населении! Оно ждёт!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > cska-62 13 июня 2016, 15:00

      Тогда я правильно выразился не граждане. а именно НАСЕЛЕНИЕ, граждане решают, что и как им делать дальше. Население ожидает. что будет дальше.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kykyi 13 июня 2016, 17:12

      Граждане были в древних Афинах. И из этого круга лиц весьма легко было попасть в число граждан, ограниченных в правах. Или вообще его лишиться. В современном же мире взяточничество и казнокрадство чуть ли уже не доблесть! Или уже доблесть, но пока ещё не нашедшая конституционного закрепления... Ждите! И население наше не "ожидает", а ЖДЁТ! Это две большие разницы... Результаты увидите сами... И на "обманки" всяких там упырей типа Ходорковского или Прохорова оно уже не "купится"...

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      kykyi > cska-62 13 июня 2016, 18:46

      Все нормальные люди, кроме россиян, давно уже не голосуют за Прохорова, Ходорковского, Путина, Обаму итд.
      Все давно голосуют за программу которую озвучит претендент на должность, никому не нужен ни царь, ни герой.

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      cska-62 > kykyi 13 июня 2016, 19:24

      Простите, но как и во времена СССР, я предпочитаю в этом балагане не участвовать... И не марать свою честь... Появится достойная уважение организованная сила, тогда посмотрим... Но её нет... И нынешними средствами массовой дезинформации делается всё, чтобы она не появилась... Так было и при Горбачёве, и при Ельцине, так и при Путине...

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      kykyi > cska-62 13 июня 2016, 20:09

      Если сидеть и ждать, никогда не появиться, об этом говорит вся история и здравый смысл.
      Если землю не вспахать, морковку не посадить, так и будет бурьян расти.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > cska-62 13 июня 2016, 20:18

      Да и на счет других обезьян и древних греков.
      Именно "обезьяны" нашего вида уничтожили в средние века все труды греческих философов, сохранили их арабы.
      Потом пришлось переводить уже с арабского на латынь.
      Дело не в "породе обезьяны" а как ее воспитать.
      И бить морды болельщикам из других стан, по моему, тоже самое, что лупить людей другой веры, что и делают исламисты.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 13 июня 2016, 20:45

      "три арабских террориста держали в страхе ТРОЕ суток весь Париж"
      -Да по Москве вообще гуляла тётка с отрубленной головой ребёнка!!!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kykyi 13 июня 2016, 20:57

      А я не говорю, что не нужно сажать морковку... Не нужно участвовать в балагане... и подыгрывать упырям... Вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 13 июня 2016, 21:06

      Привет. Новая аватарка, круто.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 13 июня 2016, 21:14

      А как долго? Успела она навести ужас на Москву и Подмосковье? Нет, не успела... Не вдаваясь в вопросы миграционной политики, отмечу, что я писал о ДРУГОМ. О работе парижских правоохранителей и спецслужб... Впрочем, подобное убожество у этих "демократий" уже очень давно... Посмотрите на досуге ЛЮБОЙ документальный фильм о трагедии на мюнхенской Олимпиаде 1972 года... И ЛЮБОЙ фильм Вам расскажет про тихий ужас, в который превратились к этой трагедии немецкая "демократическая" полиция и вооружённые силы... Когда-то лучшие в Европе... И отбросьте при этом хотя бы на время свои политические симпатии и антипатии... Те же "Моссад" и "Шин-Бет" ("Шабак") могут кому-то нравиться, кому-то нет, но действуют они профессионально и эффективно! И без слюнтяйства!

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      cska-62 > kykyi 13 июня 2016, 21:45

      "Именно "обезьяны" нашего вида уничтожили в средние века все труды греческих философов, сохранили их арабы.
      Потом пришлось переводить уже с арабского на латынь".

      Простите, я не знаю, кто Вам рассказал эту занимательную арабскую сказку, но все "отцы церкви" знали древнегреческий язык, ибо росли на трудах Аристотеля и Платона. "Охота" велась после 4 века н.э. лишь на "апокрифы", когда были признаны каноническими четыре Евангелия... Но "охота" не удалась и Вы сегодня спокойно можете найти "апокрифы" в Интернете... Как на арамейском или древнегреческом, так и в переводе на русский язык...

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      андрей андреев > cska-62 13 июня 2016, 23:30

      Ужас не навела,потому что запретили показывать по телеку.Насчёт "Моссада"-да,хорошая спецслужба,но Израиль в состоянии войны.И полиция и армия у немцев были хорошие во 2-ой Мировой.После войны на них действуют ограничения(как и на Японию).А самая хорошая спецслужба -было НКВД.В стране тишь,да гладь ...Кого посадили,кого расстреляли.И без слюнтяйства!

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      андрей андреев > kykyi 13 июня 2016, 23:30

      Спасибо

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      cska-62 > андрей андреев 14 июня 2016, 00:14

      Вы знаете, я профессиональный юрист... В молодости работал в области криминалистики... Ну и интересовался, конечно, и нашей историей криминалистики и криминологией... Это очень большая тема, но у нас в стране в сталинский период не было того порядка, который сегодня превратился уже в устойчивый стереотип... А наибольших успехов в достижении порядка добился в 20-30 годы дуче в Италии... Об этом говорить пока не запретили и специальную статью для этого в УК РФ не ввели, поэтому констатирую: за всю историю своего существования сицилийская мафия была при нём загнана в самое глубокое подполье... Пока в 1943 году американцы не вернули ей власть на острове... На всех впереди идущих танках Паттона сидели "сицилийские доны"... И почти каждый пятый в его армии был сицилийского происхождения... Их специально подбирали в Америке...

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      kykyi > cska-62 14 июня 2016, 09:04

      После 4 века. ну да, как раз, пала Римская Империя и настало Средневековье. И что же тогда возрождали, а до этого почти уничтожили, в Эпоху Возрождения, уж не греческие и римские взгляды на устройство мира.
      Про "арабские" сказки, пожалуйста, фреска Рафаэля "Афинская школа". среди древних философов и ученых, из современников. один Аверрос(комментатор, переводчик), вот при содействии таких как он и перевели обратно в период Реконкисты труды греков. Там нет соременных западных ученых, не кажется странным. А охота, это да. Во времена крестовых походов и инквизиции охота была славной и не только на мусульман, евреев, язычников, но и на "неправильных" христиан и их учения. Тоже самое сейчас делают и исламские радикалы, так что "обезьяны" мало чем отличаются друг от друга.

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      андрей андреев > cska-62 14 июня 2016, 11:41

      Я знаю.Но мышление юриста отличается от мышления простого человека в силу специфики работы.Человек без спец. Образования смотрит на вещи с житейской точки зрения,а не юридической.Поэтому любой правитель-упырь принимает жестокие законы и козлит свой народ от имени закона.И вы,как юрист,тоже за их ужесточение.Хотя,может я ошибаюсь,и вы добрый,мягкий и совестлмвый человек.Просто хотите,что бы власть побольше посажала своих граждан.И останутся одни спокойные люди(человек 5).

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      cska-62 > андрей андреев 14 июня 2016, 13:54

      Андрей! Ни одна профессия не формирует личность. Это миф. Все люди очень разные. Не говоря уже о том, что потом очень много лет я руководил предприятиями (был первым лицом), пока, кстати, ВВП не поставил Якунина во главе МПС (ОАО "РЖД"). И не наступил вообще полный КРИМИНАЛИЗМ. Или полный КОММУНИЗМ, но для своих, естественно... Как и замышляли тов. Ленин и Троцкий...
      Не бывает людей, которые были бы "за" ужесточение или "против"... Главный вопрос: за что именно ужесточать! История человечества доказала, что расцвет организованных криминальных сообществ происходит только в случае их проникновения во власть... Именно поэтому в разумных законодательствах взяточничество и казнокрадство каралось всегда не менее строго, чем убийства и изнасилования малолетних... Для общественного организма один милый и вежливый мировой судья, берущий мзду, опаснее всех ещё не пойманных серийных кровавых маньяков... И очень часто, кстати, они оказываются не пойманными благодаря таким вот персонам, только не из судейского сообщества, а из милицейского... Я работал в восьмидесятые годы следователем прокуратуры, у нас была масса серийных сексуальных преступников в Москве (подавляющее большинство из них - не убийцы!), но не было неуловимых убийц... А вот в области "гулял" Головкин ("Фишер", "Удав"). По информационным сообщениям и "отдельным поручениям" мы недоумевали, почему "областников" (целую бригаду!) ещё не разогнали? Они же создавали видимость работы и "набирали вес" (проф.термин - это когда создаются никому ненужные тома уголовного дела!). Ну а потом, когда Головкин совершенно случайно попался, выяснилось, что пыточный подвал у него был в 500 метрах от дачи Ельцина... Там могло быть и массовое разгильдяйство и профнепригодность, но могло быть и то, что ни в одном материале в Интернете Вы не найдёте... В девяностые годы, когда Головкина поймали, я уже не работал в прокуратуре, но от бывших коллег слышал очень многое и разное по этому поводу... В том числе и о странном статусе той конной базы, где Головкин работал и сделал себе пыточный подвал... Сегодня всё это "кануло в лету", равно как и то, что знаменитый белорусский серийный убийца Михасевич был внештатным сотрудником милиции и участвовал в оперативных мероприятиях по "отлову" самого себя...
      Я это всё к тому, что не от профессии человека зависит нормальное и здравое желание иметь профессиональную и не коррумпированную систему государственной власти, правоохранительных органов и судов. И всякие там "демократии", "рынки", "либерализмы" и прочие старые или новые псевдорелигиозные представления не имеют ко всему этому никакого отношения. Сегодня всё разрушено на корню, ну а во что превратилась вся власть снизу доверху - не Вам, полагаю, рассказывать... Вот только Ходорковский и Навальный публично обещают своим, как они считают, будущим холуям в мантиях и погонах, что ничего при них не изменится... И они страну оставят им на "доение"... Мол, будет только смена лиц в преступном интерьере... Охотно в это верю! С учётом того, что представляет из себя тот же Ходор... Навальный просто по молодости "наследить" так не успел... Но всё же попался в криминальной схеме с братишкой... Должностным, кстати, лицом не самого последнего ряда из "Почты России"...

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      cska-62 > kykyi 14 июня 2016, 14:12

      Простите, но Вы "Реконкисту" путаете с "Ренессансом"... Теперь понятно, почему Вы в плену этой "арабской сказки"... Почитайте на досуге Оригена, Амвросия, блаженного Августина или даже Фому Аквинского... И удивитесь, на каком же языке они читали дневнегреческих философов?! Не на арабском ли?! :-)))) Ну а можете даже их не открывать, а почитать современных знатоков теологии... И уже от них узнать, какая теологическая борьба шла в христианстве с использованием и разбором идей платонизма, неоплатонизма или аристотелизма... Не собирался и не собираюсь выступать адвокатом так называемых "веков мрака" (на самом деле - тысячелетия!), но никакие тексты древнегреческих философов никакие арабы для нас не сохраняли! И не имею представления, откуда взялся подобный АБСУРД!

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      андрей андреев > cska-62 14 июня 2016, 18:06

      Согласен практически во всём. Но разговор начался с того,что власти Франции не могут ничего сделать с преступностью из-за их мягкотелости.Уверен,несмотря на всё они выйдут победителями,потому что-демократия.Но вы,я полагаю,в эти сказки не верите.

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      cska-62 > андрей андреев 14 июня 2016, 19:28

      Не верю. Именно потому, что у них то, что сегодня называют "демократией"... А это лживая химера с двойными морально-этическими стандартами... До гибели СССР эта химера действовала осторожно, обличая "империю зла", а с 1991 года "пошла в разнос"... И звериная морда "СТАРШЕГО БРАТА" с запретами всего и вся разумного проявилась отчётливо... При полной импотенции властей для решения текущих задач... Как и задумывалось, вероятно... :-))))

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      андрей андреев > cska-62 14 июня 2016, 19:57

      Если честно,да пофиг "Старший брат".Уровень жизни и свобода слова-вот главные критерии. И преступность. По этим показателям мы проигрываем.А насчёт "Империи зла",то мы опять остались одни против всего мира.(Сев.Корея не в счёт).Я понимаю,что мы самые умные,народ-богоносец и т.д.,но надо же и с соседями дружить.Но у нас свой путь.Мы плевали на всех,потому что они "под Америкой ходят".Зато у нас самая большая коррупция(коряво) и 1 место по уровню кумовства(тоже корявенько)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 14 июня 2016, 20:39

      Да, Австрии мы точно проигрываем в области "свободы слова"... Это они успели посадить в тюрьму лучшего историка-германиста современности Дэвида Ирвинга... Мы опоздали... И ввели чудовищную ст.354.1 УК РФ лишь два года назад... :-))))) Пока она "мёртвая", ибо ещё неизвестно, какую словесную галиматью вождям использовать в дальнейшем, но принята она именно в угоду мировой плутократии... :-)))) Предвижу следуюший шаг в мировом масштабе: запретить обсуждать создание ФРС в 1913 году с фактическим государственным переворотом в США и лишением страны суверенитета... :-)))) Ну и далее такие же "свободы"... Которых полвека как не было и нет, просто лучших из лучших историков по тюрьмам до гибели СССР не сажали... Изображали из себя "демократическую девственность"... Потом дефлорация и публичный дом!

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      cska-62 > андрей андреев 14 июня 2016, 20:46

      На счёт коррупции у нас лучше всех других как-то высказалась Юлия Латынина, которую, признаться, я очень не люблю: "У нас нет коррупции, у нас такой строй!" Но это не мешает мне её цитировать... Равно как я не буду спорить с тем же Обамой, если он считает, что "дважды два - четыре"... Хотя знаю таких, кто будет доказывать из-за неприязни к оппоненту, что иногда всё-таки "пять"... :-))))

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 13 июня 2016, 12:47

      Оправдания

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июня 2016, 12:42

      Как же достала эта политика-при чем тут спорт.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 июня 2016, 12:24

      На этом чемпионате, наших будут провацировать постоянно и соответственно относиться предвзято. Нам остаётся всё это только принять, как должное, потому что чинуши забили на болел, да и вообще на спорт в России.

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      river31 > woyser 13 июня 2016, 12:53

      Весьма похоже.
      И судейство похоже предвзятое. "Фол" Щенникова и аналогичные фолы в других матчах других команд. Штрафной только в ворота России.
      Может у меня паранойя.....))))

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      ljrljr0505 > river31 13 июня 2016, 16:39

      Нет у тебя паранойи. Впрочем как и фола. Щенникову деваться было некуда. Пересмотрите эпизод. Он даже отвернулся от англичанина. Никакой блокировки не было. Макаронник придумал штрафной. Россию Провоцируют. Полиция бездарная, фаны английские, да все. А как по соплям получили, так заныли...

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      cska-62 > ljrljr0505 13 июня 2016, 21:22

      Не было там никакой блокировки... И как я уже писал, в правилах не указано, что русские защитники должны разбегаться, когда в атаку идёт "джентльмен"... Но это отчётливо ясно при пересмотре повторов. У Риццоли могла быть точка на поле, с которой ему могла показаться именно блокировка со стороны Щенникова... Однозначно в предвзятости я его обвинять бы не стал... Но и он мог бы после "работы над ошибками" публично заявить о своей ошибке и объяснить, почему она произошла... Может так и было, но мне информация об этом не попадалась...

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