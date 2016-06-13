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    Конте: «Мы все прекрасно знаем возможности сборной Бельгии»

    Наставник сборной Италии Антонио Конте пообщался с журналистами перед матчем Евро-2016 с командой Бельгии. Напомним, что встреча состоится сегодня. Начало игры в 22:00 по мск.

    «Каждый игрок чувствует, что страна призвала его. Он будет делать все, чтобы стать хорошим воином. Однако также нужно включать голову и играть так, как готовились последнее время.

    Говорить о Бельгии не нужно. Все и так прекрасно знают возможности этой команды. Наличие такого количества молодых талантливых игроков говорит о том, что в этой стране все хорошо в отношении футбола. Могу их только поздравить», – заявил итальянец.

    Источник: УЕФА

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    13.06.2016 09:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 13 июня 2016, 10:45

      Рейтинг ФИФА это только статистика. А на официальных турнирах Итальяшки ух как хороши.

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      Рейтинг: +371

      ASG 13 июня 2016, 10:17

      Уже закупился всем необходимым, надеюсь покажут шикарный футбол!

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