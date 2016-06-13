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    Зинченко: «Мое будущее? Давайте будем говорить об этом после чемпионата Европы»

    Полузащитник «Уфы» и сборной Украины Александр Зинченко не намерен обсуждать свое будущее во время чемпионата Европы-2016. Напомним, что вчера украинцы уступили немцам со счетом 0:2.

    «Мое будущее? Давайте будем говорить об этом после чемпионата Европы. Сейчас Евро, и мы говорим только о нем.

    Да, мы проиграли. Но немцы – действующие чемпионы мира. Они хорошо играли, хорошо держали мяч. У нас был момент, чтобы сравнять счет, и второй тайм получился бы совсем другим.

    После выхода на замену мне нужно было добавить креатива впереди», — сказал Зинченко.

    Ранее сообщалось, что им активно интересуются «Боруссия» и «Манчестер Сити».

    Источник: Р-Спорт

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    13.06.2016 09:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 17:11

      Твоё будущее -- военкомат, АТО, окопы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 13 июня 2016, 14:49

      талант

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