Федецкий: «Украина способна на большее»

Защитник сборной Украины Артем Федецкий отдал должное немецкой команде после матча Евро-2016, в котором его команда уступила со счетом 0:2.

«Мы разочарованы поражением и пропущенными голами. Но мы играли против чемпионов мира. Украина способна на большее. Мы старались до последнего. К сожалению, команда открылась, и немцы этим воспользовались, забив второй гол. Как бы то ни было, впереди еще два матча. Это только начало», – сказал он.