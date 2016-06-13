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    Федецкий: «Украина способна на большее»

    Защитник сборной Украины Артем Федецкий отдал должное немецкой команде после матча Евро-2016, в котором его команда уступила со счетом 0:2.

    «Мы разочарованы поражением и пропущенными голами. Но мы играли против чемпионов мира. Украина способна на большее. Мы старались до последнего. К сожалению, команда открылась, и немцы этим воспользовались, забив второй гол. Как бы то ни было, впереди еще два матча. Это только начало», – сказал он.

    Источник: УЕФА

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    13.06.2016 08:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 июня 2016, 15:23

      Объективно, по игре хохлы выглядели лучше наших, несмотря на поражение!

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 13 июня 2016, 13:57

      Чуть чуть везения не хватило Украине, два момента стопроцентных было!!! Не известно как бы все закончилось

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 13 июня 2016, 13:54

      Все решиться с польшей

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 13 июня 2016, 12:46

      Да уж, в первом тайме еще играли, замечательные моменты были, а вот во втором как замороженные мухи. Как подменили команду.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 июня 2016, 09:41

      Сомневаюсь. Много пели про Украину а в реалии грусть.

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