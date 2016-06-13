Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маттеус: «Украинцы выдохлись во втором тайме»

    Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился своими впечатлениями от матча Бундестим против Украины (2:0).

    «Отличное начало Евро-2016 для Германии. Украинцы фантастически боролись в первом тайме, но потом выдохлись», – написал Маттеус в Twitter.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2016 00:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июня 2016, 01:06

      А вообще интересно. Практически все в разное, правда, время второго тайма в той или иной степени подсаживаются. И потому на память приходит целая масса матчей (в первую очередь на чемпионатах мира), когда соперники все 90 мин чуть ли не летали по полю аж в жаркой Африке или Ю.Америке. Непонятно, то ли тогда, скажем, кусок пластыря на носу или в каком другом месте их так мобилизовал, то ли что-то еще, пока не рассекреченное? Или все же тренировались больше и лучше не в пример нынешним миллионерам? :)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11