Маттеус: «Украинцы выдохлись во втором тайме»

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился своими впечатлениями от матча Бундестим против Украины (2:0).

«Отличное начало Евро-2016 для Германии. Украинцы фантастически боролись в первом тайме, но потом выдохлись», – написал Маттеус в Twitter.

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