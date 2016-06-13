Маттеус: «Украинцы выдохлись во втором тайме»

А вообще интересно. Практически все в разное, правда, время второго тайма в той или иной степени подсаживаются. И потому на память приходит целая масса матчей (в первую очередь на чемпионатах мира), когда соперники все 90 мин чуть ли не летали по полю аж в жаркой Африке или Ю.Америке. Непонятно, то ли тогда, скажем, кусок пластыря на носу или в каком другом месте их так мобилизовал, то ли что-то еще, пока не рассекреченное? Или все же тренировались больше и лучше не в пример нынешним миллионерам? :)
Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился своими впечатлениями от матча Бундестим против Украины (2:0).
«Отличное начало Евро-2016 для Германии. Украинцы фантастически боролись в первом тайме, но потом выдохлись», – написал Маттеус в Twitter.
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