Польша – Северная Ирландия. Левандовски и Милик сыграют в атаке поляков с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Северной Ирландии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2016.

Польша: Щесны, Пождан, Енджейчик, Глик, Мачиньски, Милик, Крыховяк, Блащиковски, Пищек, Капустка, Левандовски.

Северная Ирландия: МакГоверн, МакЛафлин, Фергюсон, Маколи, Д. Эванс, Бэйрд, Дэвис, Лафферти, Норвуд, МакНэйр, Кэткарт.

Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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