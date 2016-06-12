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    Рейнгольд: «Акинфеев произвел фурор в Европе. Все узнали, что он в порядке»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 с Англией (1:1).

    – Была ли возможность у Акинфеева отразить удар Эрика Дайера? Может стенка была выстроена неправильно?

    – Не было. Вратарь должен был стенкой перекрыть центр. Это было сделано. Но любой удар из такой позиции в угол – это гол. И удар получился хороший, обводящий. Акинфеев – лучший игрок матча. Он выручал и произвел фурор. Не на нас, а на Европу. Все узнали, что он в порядке.

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    Источник: «Советский спорт»

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    12.06.2016 16:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 13 июня 2016, 00:45

      Фурор мурор.Сыграл чуть выше среднего.А что никто не пишет,что игорясика как пацана развели при пробитии штрафного?Если бы не 1-1...то все бы заметили его косяк.А так игорЪ даже после матча в интервью не признался что его ляп.Какое то фуфло протулил.

      0
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      Рейтинг: +24

      alexzima 12 июня 2016, 23:36

      главное не сглазить

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 12 июня 2016, 20:46

      Рано делать выводы, Игорю удачи.

      3
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      Рейтинг: +15

      os_man 12 июня 2016, 19:48

      " Вратарь должен был стенкой перекрыть центр. Это было сделано"
      Это какой стенкой он центр перекрыл. Закрываешь один угол ворот, сам стой в другом, а не по центру. Короче, стандартно облажались на стандарте. ( См. ссылку, там все видно)
      http://floomby.ru/s2/ng9fyH

      1
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      Рейтинг: +238

      Громит 12 июня 2016, 19:30

      Игорь все же молодец!

      3
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      Рейтинг: +412

      Eds 12 июня 2016, 19:09

      Даер поймал Акинфеева на противоходе. Тот реагировал не на мяч а на интуицию. Он полагал, что удар будет в левый от него угол. А Даер ударил в обратный и то почти туда, где стоял Акинфеев. Но тот дёрнулся, а обратно вернуться было очень сложно. Смотрите внимательно на Акинфеева во время удара. Я до удара видел, что Игорь будет реагировать влево. А в целом он отстоял очень хорошо. Было много везения, ибо удары были не под углы. А так молодец.

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 12 июня 2016, 19:00

      Игорь в этом матче в поряде, без него, еще до этого гола бы пару впихнули... Но от чувства эйфории, не нужно говорить, что и гол не его. Стенка, не стенка, а за открытый угол отвечает вратарь, да и был удар плотный, обводящий, но не в самый угол, и не сделай шажок в другую сторону, а стой на месте, потащил бы сто %, так что кури, "эксперт"

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2016, 18:08

      один удар отразил и все он опять в порядке а завтра пропустит между ног и все опять дырка а гол от Дайера на его совести

      2
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      Рейтинг: +443

      EVM 12 июня 2016, 17:31

      Меньше бы болтали, а то сглазите!

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 июня 2016, 17:13

      а я не согласен с тем , что не было возможности отразить удар...
      он закрыл стенкой ближний угол, а сам стоял в дальнем, но почему то сделал шаг в центр и всё, точка невозврата пройдена дальше уже не успевал вернуться... вот если бы мяч перелетев стенку влетел в ближний угол тогда вопросов не было бы , а так это чисто его ошибка, НО своей игрой по ходу матча он эту горькую пилюлю залил сладким сиропом...

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