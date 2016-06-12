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    УЕФА начал расследование в отношении поведения болельщиков сборной России на матче с Англией

    УЕФА начал расследование в отношении поведения болельщиков сборной России на матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 против Англии (1:1). Фанатов национальной команды обвиняют в беспорядках, творившихся до и после встречи на стадионе «Велодром», расизме и использовании пиротехники. Отметим, что против английских болельщиков дело не было заведено.

    Решение в отношении российских фанатов будет вынесено организацией во вторник 14 июня.

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    Источник: УЕФА

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    12.06.2016 13:17
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +532

      Бан 12 июня 2016, 19:39

      Сколько же дураков, поддерживающих дебилов, только из-за того что они свои.
      Виноваты все - УЕФА, ФИФА, Франция, англичане. Все кроме тех человекоподобных, которые устраивают вакханалии на празднике футбола.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 12 июня 2016, 16:43

      Вот уж толерасты....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3933

      Kollljan 12 июня 2016, 16:12

      На этом сайте хохлам делать нечего!

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Kollljan 12 июня 2016, 18:02

      да ладно.. пусть по...дит. у себя-то его никто не слушает. аудитория не та.

      1
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 12 июня 2016, 15:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По сообщению издания La Provence, французские, английские, итальянские, немецкие, украинские и польские фаны совместно с националистическими группами Франции дали русским болельщикам 24 часа чтобы они собрали свои вещи и покинули страну. В противном случае правые силы Франции обещают не щадить даже женщин. Они обещают отлавливать русских во всех городах и карать их за неадекватное поведение после вчерашнего матча со сборной Англии, сообщает портал proua.com.ua.
      Небывалое возмущение болельщиков фактически всех стран Европы вызвало зверское поведение русских фашистских группировок приехавших во Францию поддержать свою сборную на Евро-2016. По сообщению мировых СМИ во время побоищ, организованных русскими дикарями, был убит пожилой мужчина, одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Русские звери били даже детей. По всей видимости, национал-патриотические силы настроены крайне агрессивно и если русские фаны проигнорируют сообщение не исключено, что в родную Россию много из них не вернется.

      -12
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > SD-Podonok 12 июня 2016, 16:33

      ты хоть сам-то веришь в то что написал? Или настолько оболванили вас на вашей родине, что для вас россия первый враг?

      3
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      ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > ljrljr0505 12 июня 2016, 16:44

      посмотрим, что будет завтра. сегодня в 00:00 исходят 24 часа...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +443

      EVM > SD-Podonok 12 июня 2016, 17:26

      Салоеды, вы уже достали своим враньем! Такое впечатление, что вы соревнуетесь в том, кто из вас больше зомби.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 12 июня 2016, 15:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дикари! Закрыть все визы в Европу! Сидите у себя дома!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > SD-Podonok 12 июня 2016, 18:00

      хочешь увидеть дикарей- сходи в киеве на майдан.

      1
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      Рейтинг: +443

      EVM 12 июня 2016, 15:51

      А расследовать поведение английских быдло-болельщиков, УЕФА не хочет?! Или то, как они ведут себя , является нормой поведения болельщика?! У французских полицейских, которые без конца их усмиряют, уже слезоточивый газ закончился. А на стадионе, они провоцировали наших и за это напросились на люли. В одном наши болельщики не правы-это использование пиротехники.

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      Рейтинг: +429

      Qranat 12 июня 2016, 15:46

      Мутко поддержал решение УЕФА.... вот рассмешили - кто бы его спрашивал, открывать дело или нет....это уже лизоблюдством попахивает. А чтобы подобных проявлений не было на таких праздниках футбольных, нужно этому же Мутко навести порядок с отмороженными фанатами сначала в России, а не заигрывать с ними, тряся пальчиками избирательно - одним в столицах можно все, другим в регионах ничего... А как себя ведут руководители клубов "великих", провоцируя болел и настраивая их против арбитров и игроков, болельщиков соперников, тоже Министр забыл, оставляя подобные выпады безнаказанными ??? Так-что лучше бы помолчал.

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      Рейтинг: +362

      sargassov 12 июня 2016, 15:36

      В отношении Англии завели такое же дело?

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > sargassov 12 июня 2016, 16:35

      как бы не так. Они белые и пушистые. А наш Мутко прогибается под УЭФА. Кричать надо что 3 дня Марсель саксы громили и ничего.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 июня 2016, 15:25

      Засчитать тех.поражение 0:3 и давай до свидания! Болеть не умеете - сидите дома! Многие скажут команда не причем......
      А в матче с Черногорией когда вничью сыграли, но в Акинфеева кинули петарду, засчитали 3:0 в нашу пользу из-за фанов Черногории, тут та же самая ситуация.........

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > KoHTPuK 12 июня 2016, 16:01

      для даунов уточняю, что свинство оно и есть свинство, не важно до, после или во время!

      -3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > diadushka 12 июня 2016, 17:30

      Ну, ты полный болван. Прими цианистый калий.

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 15:18

      Запретить футбол в России пока болельщики не научатся культуре поведения.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 17:39

      А тебе отрезать твои маленькие яички нужно. И тогда все будет хорошо.

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