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    Романцев: «Спасибо Акинфееву и Господу Богу»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился наблюдениями от просмотра матча группового этапа Евро-2016 с командой Англии (1:1).

    «Думаю, начало встречи не удивило не только меня: размашистые, скоростные атаки англичан, острые проходы по флангам Лаллана и Стерлинга, выдвинутый вперед Кейн. Интересно, что они не стали делать ставку в наступлении на верховые передачи, а предпочли быстрый розыгрыш мяча низом. За первые сорок пять минут, против одного удара головой Игнашевича, угодившего прямо в Харта, соперник нанес несколько. Но выбор места Акинфеевым был безупречен. Спасибо, Игорь!

    Что касается расстановки в атаке, то все, кто ее у нас должен был обеспечивать, образовали треугольник, в котором Дзюба, Смолов и Кокорин постоянно менялись местами. А их появление во время наступления соперника у своей штрафной было вызвано игровой необходимостью – таков сегодняшний футбол. Наши не пошли по пути румын в матче с французами и не стали накрывать соперника в момент приема мяча. Это могло обернуться образованием свободных зон и потерей контроля за пространством. А это чревато неприятностями.

    К перерыву преимущество англичан вылилось в несколько опасных моментов у ворот Акинфеева с участием Стерлинга, а затем и Руни с Лаллана. Спасибо нашему вратарю и Господу Богу. Но ощущения, что наша оборона треснет, у меня не появлялось. Хотя, наверное, на душе у Леонида Викторовича Слуцкого было гораздо тревожней», – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2016 10:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июня 2016, 12:33

      Полностью подписываюсь под этими словами

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 июня 2016, 11:49

      Точнее,чем сказал Олег Иванович, не скажешь!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 12 июня 2016, 11:44

      Нойштендер и Головин не впечатлили, Глушак в основе должен играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июня 2016, 11:29

      Пусть спартачи простят меня
      Но я хвалю сейчас коня.
      Ты настоящий корифей
      Егорка ибн Акинфей

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > subbotaspartak 12 июня 2016, 14:27

      ибн Акинфей))))))))

      1
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