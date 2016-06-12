Ярмоленко: «Сборная Украины в самоотдаче даст фору любой команде»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2016 с командой Германии. Напомним, встреча состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

«В первую очередь я хочу сказать, что в нашей сборной не только Коноплянка и Ярмоленко. Любой игрок, который выходит на поле – в стартовом составе или на замену – будет отдаваться и биться за результат. Поэтому я бы не стал говорить только о двух игроках, это было бы неправильно.

Возможно, чемпионы мира превосходят украинцев в индивидуальной технике, но по поводу самоотдачи Ярмоленко и Ко дадут фору любому», – сказал Ярмоленко.