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    Кроос: «В матче с Украиной у нас должно быть техническое превосходство»

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Украины.

    «Тяжело судить о том, насколько хорошей была подготовка твоей команды, поскольку ты не можешь точно знать состояние соперника. Но для нас важно выйти на хороший уровень уже в начале турнира.

    У нас есть своя манера игры, и если мы выложимся в этом матче, то у нас будет техническое превосходство, и мы сможем победить», – сказал Кроос.

    Матч Германия – Украина состоится в воскресенье, 12 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.06.2016 06:27
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