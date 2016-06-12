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    Фоменко: «В некотором плане нам повезло, что сразу играем с Германией»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился ожиданиями перед матчем первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Германии.

    «Может быть, в некотором плане нам и повезло, что мы сразу играем с таким соперником. У нас нет сомнений насчет уровня соперника и каких-то раскладов. Мы знаем, какой будет Германия и как надо против нее действовать.

    По составу мы всегда определяемся в день игры. Тренерский штаб собирает всю информацию, и тогда уже решаем. Конечно, процентов на 90 уже определились с составом, но до завтра еще имеем время подумать.

    Немцы нацелены на самые высокие цели на этом турнире. Сборная Германии давно не выигрывала чемпионат Европы. Думаю, у них задача номер один», – сказал Фоменко.

    Матч Германия – Украина состоится в воскресенье, 12 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФФУ

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    12.06.2016 04:38
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