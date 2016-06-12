России грозят санкции со стороны УЕФА из-за поведения фанатов

Уж за пару-то лет майданутых событий можно было бы усвоить, что в любом случае нас и объективно, и субъективно, а проще говоря, предвзято будут делать крайними.
И какой тогда смысл отвечать на провокации и, тем более, атаковать британский сектор? Еще и жизни можно лишиться... неважно чьей.
С другой стороны чему я, собственно, удивляюсь, когда даже из разряда диванных мнений большинство в точности такого же бездумного характера. Ну, неужели не хватает мозгов понять, что кампания отъема у России ЧМ-18 включает в себя в т.ч. и эти провокации?!
УЕФА откроет дисциплинарное дело по поводу фанатских столкновений в Марселе, в которых принимали участие российские и английские болельщики. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ожидается, что более серьезное наказание получит Россия, болельщики которой после матча с Англией (1:1) прорвались на сектор англичан и напали на них, после чего те вынуждены были спасаться бегством.
Сообщается, что при определении степени вины дисциплинарный комитет УЕФА может учесть аналогичные инциденты с участием россиян в Польше во время Евро-2012.
Ранее УЕФА осудил поведение английских и российских фанатов.
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