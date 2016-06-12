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    России грозят санкции со стороны УЕФА из-за поведения фанатов

    УЕФА откроет дисциплинарное дело по поводу фанатских столкновений в Марселе, в которых принимали участие российские и английские болельщики. Об этом сообщает агентство Associated Press.

    Ожидается, что более серьезное наказание получит Россия, болельщики которой после матча с Англией (1:1) прорвались на сектор англичан и напали на них, после чего те вынуждены были спасаться бегством.

    Сообщается, что при определении степени вины дисциплинарный комитет УЕФА может учесть аналогичные инциденты с участием россиян в Польше во время Евро-2012.

    Ранее УЕФА осудил поведение английских и российских фанатов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 03:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 11:24

      Уж за пару-то лет майданутых событий можно было бы усвоить, что в любом случае нас и объективно, и субъективно, а проще говоря, предвзято будут делать крайними.
      И какой тогда смысл отвечать на провокации и, тем более, атаковать британский сектор? Еще и жизни можно лишиться... неважно чьей.
      С другой стороны чему я, собственно, удивляюсь, когда даже из разряда диванных мнений большинство в точности такого же бездумного характера. Ну, неужели не хватает мозгов понять, что кампания отъема у России ЧМ-18 включает в себя в т.ч. и эти провокации?!

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 июня 2016, 08:44

      нормально ответили, но как всегда не тем

      0
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 12 июня 2016, 07:40

      Ну ахринеть теперь,несколько дней всё что можно громили англо-саксы,а как только врубили ответку,то всё,пздц....

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      Рейтинг: +592

      spaike 12 июня 2016, 04:33

      Я бы впервую очередь наказал бы Францию как организатора ЧЕ.
      Если бы Была проведена нормальная подготовка предупреждения и урегулирования столкновений ничего подобного не произошло бы, от силы мелкие стычки.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 июня 2016, 04:26

      англичане спровоцировали ..а наши повелись...вот она тактика )...всего разыграть получасовой спектакль)

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      Рейтинг: +68

      солмон 12 июня 2016, 04:22

      Правильно сделали

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 12 июня 2016, 04:08

      ну хоть морду хорошо набили ..не жалко..и без ракет бояться будут..))

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 июня 2016, 04:07

      Сами же напрашивались... А мы опять виноваты!

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      Рейтинг: +22

      Sergey-68 12 июня 2016, 04:07

      Лучше бы на поле доказывали игрой кто лучше чем фанов английских до инфаркта доводить)

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      Рейтинг: +61

      Kaisla 12 июня 2016, 03:50

      красавцы)))))))))))

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