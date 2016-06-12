Глушаков: «Мне не обидно, что гол записали на Васю»

ребята,то,как вы играли вчера невозможно назвать футболом. Катали весь матч круглого на своей половине. Постоянные передачи назад!!!! Было противно смотреть,играли как ,,,, Гол этот,чистая случайность
Полузащитник сборной России Денис Глушаков дал свой комментарий после матча Евро-2016 против Англии.
«Конечно, мне не обидно, что гол записали на Васю. Главное, что забили. Я просто доигрывал момент, бежал на дальнюю.
Не сказал бы, что была установка играть на 0:0. В принципе, мы выполнили то, о чем нас просил Леонид Викторович.
Штрафной, с которого забили англичане? Не знаю, был ли он. Честно, не видел момента», – заявил Глушаков.
Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов