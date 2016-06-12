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    Глушаков: «Мне не обидно, что гол записали на Васю»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков дал свой комментарий после матча Евро-2016 против Англии.

    «Конечно, мне не обидно, что гол записали на Васю. Главное, что забили. Я просто доигрывал момент, бежал на дальнюю.

    Не сказал бы, что была установка играть на 0:0. В принципе, мы выполнили то, о чем нас просил Леонид Викторович.

    Штрафной, с которого забили англичане? Не знаю, был ли он. Честно, не видел момента», – заявил Глушаков.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2016 01:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 12 июня 2016, 06:23

      ребята,то,как вы играли вчера невозможно назвать футболом. Катали весь матч круглого на своей половине. Постоянные передачи назад!!!! Было противно смотреть,играли как ,,,, Гол этот,чистая случайность

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июня 2016, 03:18

      Всё логично, да, мяч летел в ворота, но Вася всё-же приложился к нему, так сказать подкорректировал

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > арейская 12 июня 2016, 04:40

      Неувязочка вышла, прошу прощения, это Глушаков приложился, а забил всё-таки Вася

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 01:46

      Зачем искажать смысл таким заголовком? Добавьте частицу "не".

      0
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      Рейтинг: +112

      vovchegg 12 июня 2016, 01:43

      Так обидно или нет? Бомбардир в своём репертуаре

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