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    Акинфеев: «Сами себе привозим какие-то непонятные голы»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился своими впечатлениями после матча против Англии (1:1).

    «Думаю, что все-таки не очень хороший матч получился, потому что пропустили гол с ненужного штрафного. Сами себе привозим постоянно какие-то непонятные голы. Играем в более трудных ситуациях надежнее, а здесь пропускаем голы. Слава богу, что в конце получилось, забили и получили хороший достойный результат.

    Перед чемпионатом Европы говорил, что надо идти от игры к игре, поэтому сегодня можно сказать, что мы добились положительного результата, потому что проигрывали. Конечно, довольны результатом, не буду лукавить. Ничья на последней секунде всегда лучше, чем поражение.

    Не могу сказать, что не получилось у сборной. Леонид Викторович на пресс-конференции скажет, что он увидел, что не получилось. Думаю, главное, что все бились и была единая команда.

    На поле были две достаточно хорошие команды. Может быть, и по составу, и по тому, где ребята из сборной Англии играют, они, можно сказать, круче нас, но нашим характером мы сегодня сумели сломить их.

    Даст ли ничья положительные эмоции на следующие игры? Даст, конечно. Надо готовиться с холодной головой и спокойно тренироваться и играть. Думаю, что результат придет», – заявил Акинфеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.06.2016 01:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 июня 2016, 03:14

      а кто привёз то, зачем ты дёрнулся влево ? Хотя в целом сыграл хорошо , тот отбитый мяч это просто сказка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Zubo 12 июня 2016, 12:52

      Мяч скорость развивает пздц.а он близко бил,поэтому тупо стоять при таких ударах нет смысла,он просто прогадал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dmitri80 12 июня 2016, 02:08

      Игорь красавчик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 июня 2016, 02:07

      Когда же наши ответственные за футбол товарисчи (тренеры и чиновники) поймут, наконец, что оборона команды - это не один вратарь, а ещё 3-4 защитника, каковых сегодня на поле не было!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      талхк > multiscan 12 июня 2016, 02:26

      видимо ты игру смотрел другую совершенно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      veksill 12 июня 2016, 01:54

      Игорь спасибо тебе

      2
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      Рейтинг: +18

      Wer-002 12 июня 2016, 01:50

      Ребят конечно да но Акинфеев же не БОГ и не супер там вратарь он старался скажи те хоть спасибо что отыгрались

      3
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      ...
      Рейтинг: +61

      Kaisla > Wer-002 12 июня 2016, 04:10

      спасибоооооооооооооооооооооооо
      ооооооооооо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 12 июня 2016, 01:25

      Ох, да! Игорь молодец просто!!! Удачи нам в следующих играх!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 июня 2016, 01:22

      Игорь, спасибо

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2016, 01:20

      Спасибо за сегодняшнее спасение Игорь и удачи Вам!Нам!))

      5
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