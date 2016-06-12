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    Руни: «Знали, что у России есть опасный большой парень, способный выигрывать верховые мячи»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Евро-2016 против России (1:1).

    «Думаю, мы хорошо играли, но не использовали свои шансы. Парни разочарованы тем, что не добились победы, но можно отметить и позитивную сторону. На протяжении 90 минут мы солидно выглядели. Наша игра была достойна победы.

    Мы знали, что у России есть опасный большой парень, способный выигрывать верховые мячи. К сожалению, так мы и получили гол в свои ворота.

    Тем не менее мы заработали очко и должны двигаться вперед», – сказал Руни.

    Источник: BBC

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    12.06.2016 01:08
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 июня 2016, 05:36

      теперь они узнали что это большое безопасное бревно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 12 июня 2016, 03:53

      да полюбасу с павом перепутал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июня 2016, 03:22

      т.е они даже не сильно разобрали какой именно большой парень.
      Думает что Дзюба забил ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 12 июня 2016, 02:23

      когда будете знать большого парня по имени может тогда будете повнимательнее

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 12 июня 2016, 01:39

      А почему только один большой, опасный парень?!
      Их несколько, зря недооценили. Сегодня ДАЖЕ Кокорин удивил, угловые штамповал. Короче, все молодцы, главное не расслабляться. Матч со Словаками будет очень тяжелым. После их поражения сегодня, им терять нечего, поэтому биться будут во всю силу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Мичуринск 12 июня 2016, 01:19

      У нас есть не только берёзы))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2016, 01:18

      Большой Русский Брат следит за вами!!!)))А ещё забивает))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 12 июня 2016, 01:11

      Знай наших

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