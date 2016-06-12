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    Ходжсон: «Готовились праздновать, но сейчас уже не можем»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжосн прокомментировал результат матча против России (1:1)

    «Когда команда пропускает за минуту до конца, это глубокое разочарование. Мы полностью контролировали игру, кроме 15 минут на старте второго тайма. Сегодня ничья для нас как поражение. Готовились праздновать, но сейчас не можем этого. Есть проблема пропущенных в концовках голов.

    Но гол был хорош. Это был показатель хорошего уровня игры с их стороны. Не думаю, что мы не доработали в этом моменте», – заявил Ходжсон.

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    Источник: BBC

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    12.06.2016 00:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 12 июня 2016, 03:25

      Как это недоработали, вратарь с защем стояли и ворон ловили пока мячик в сетку залетал. Вася еще раз наглядно показал, что рано списывать его со счетов. Даешь его в лучшие бомбардиры Евро!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 12 июня 2016, 01:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

















      это Россия дедушка, скоро медведей выпустим

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 12 июня 2016, 01:06

      Если дернем словаков, а нам это под силу, если играть будем, то все будет гуд... Вобщем все в наших руках))) Наши молодцы, Россия мы в тебя верим!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 12 июня 2016, 01:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Можете по дроч..ть))

      -7
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