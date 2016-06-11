Пике: «Когда я пытался пробиться в первую команду «МЮ», опытные игроки были настоящими говнюками»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как проходила его адаптация в юном возрасте.

«Сейчас игрокам проще адаптироваться в команде, не так, как раньше. Когда мне было 17-18 лет и я пытался пробиться в первую команду «Манчестер Юнайтед», все было гораздо сложнее: опытные игроки были настоящими говнюками.

Теперь шутка кажется каким-то преступлением. Я помню, когда Жерар Делофеу пришел в первую команду «Барселоны», он собирался сесть поужинать, как я убрал из-под него стул. Он упал, за что я получил нагоняй», – сказал Пике.