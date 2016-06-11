«Зенит» предложил за Глика 10 миллионов

Защитник «Торино» Камиль Глик является одной из трансферных целей «Зенита» во время летнего трансферного окна. Как сообщает источник, руководство петербургского клуба предложило за 28-летнего футболиста 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов. Кроме того, самому игроку был предложен четырехлетний контракт с годовым окладом в 2 миллиона.

В нынешнем сезоне Глик провел за «Торино» в Серии А 33 матча, в которых заработал 11 желтых карточек.

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