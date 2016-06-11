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    Кубок Америки. Хет-трик Месси помогает Аргентине обыграть Панаму, Чили вырывает победу у Боливии

    Состоялись очередные матчи второго тура группового этапа Кубка Америки. Сборная Чили добыла первые очки на турнире, обыграв Боливию со счетом 2:1. Героем встречи стал Артуро Видаль, оформивший дубль. Во второй встрече группы Аргентина разгромила Панаму со счетом 5:0 и оформила себе место в плей-офф турнира. Хет-трик на свой счет записал Лионель Месси.

    Кубок Америки. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

    Чили – Боливия – 2:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Видаль, 46; 1:1 – Кампос, 61; 2:1 – Видаль, 90,

    Аргентина – Панама – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Отаменди, 7; 2:0 – Месси, 68; 3:0 – Месси, 78; 4:0 – Месси, 87; 5:0 – Агуэро, 81.

    Удаление: Годой, 31.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 06:37
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 11 июня 2016, 13:13

      Воин ещё сильнее стал, так держать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 июня 2016, 11:41

      А Чилийский Артур молодца,дубль сделал!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 июня 2016, 07:10

      Всё редсказуемо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 11 июня 2016, 07:09

      В ворота Боливии 3 меча, это как в ворота Реала, почти.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Димон Алма-Ата 11 июня 2016, 11:40

      Когда играешь в Play Station то конечно да!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 11 июня 2016, 07:01

      Месси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ГЕНИЙ МЯЧА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 июня 2016, 06:46

      Какая боль ,какая боль ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > яйва-яйва 11 июня 2016, 11:40

      В пору новую песню писать Чайфу))

      1
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