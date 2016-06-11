Пайе: «Если бы мне кто-то год назад сказал, что такое случится, я бы назвал его сумасшедшим»

Полузащитник сборной Франции Димитри Пайе поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Румынии (2:1). В этой игре Пайе отметился голом и результативной передачей, а также был признан лучшим футболистом матча.

«Я пережил множество эмоций. Если бы мне год назад кто-то сказал, что случится что-то подобное, то я назвал бы этого человека сумасшедшим.

Я старался играть настолько хорошо, насколько это возможно. Не знаю, можно ли назвать меня героем этого матча», – сказал Пайе.