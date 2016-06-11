Дешам: «Здорово спасти такой матч»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Румынии (2:1).

«Здорово спасти такой матч. Играть сегодня было совсем не просто. Мы понимали, что победа не гарантирована нам, даже если мы забьем первыми. Румыния создала нам много проблем. У нас было много моментов, но мы также и пропустили.

Первый матч никогда не бывает легким, но хорошо, что нам удалось начать турнир с победы», – сказал Дешам в эфире TF1.