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    Анри: «Вау. Вау. Вау. Боже мой»

    Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился впечатлениями от гола Димитри Пайе, который принес французам победу в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Румынии (2:1).

    «Вау. Вау. Вау. Послушайте, у меня нет слов – просто посмотрите на этот гол. Если бы у Румынии было три вратаря, то и они бы не спасли после этого удара. Пайе хотел этого больше, чем кто-либо другой на поле. У него есть желание. Боже мой.

    Не будем забывать, что Румыния играла по-настоящему хорошо. Им не повезло: случился удар Пайе», – сказал Анри.

    Источник: BBC

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    11.06.2016 00:05
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +54

      CheKubana 11 июня 2016, 02:08

      Талантливый засранец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 11 июня 2016, 00:19

      гол хорош. жалко ставка не сыграла ((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 11 июня 2016, 00:16

      Гол действительно шикарен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov 11 июня 2016, 00:13

      100%

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Elio 11 июня 2016, 00:09

      Пайе красавчик....отлично сыиграл

      5
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