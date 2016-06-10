Евро-2016. Франция вырвала победу у Румынии благодаря голу Пайе

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции обыграла команду Румынии – 2:1. На гол Оливье Жиру румыны ответили точным ударом с пенальти Богдана Станку, но в концовке Димитри Пайе дальним ударом принес своей команде три очка.

Напомним, в этой группе выступают также сборные Албании и Швейцарии.

Чемпионат Европы-2016. Группа А. 1-й тур

Франция – Румыния – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Жиру, 58; 1:1 – Станку (с пенальти), 65; 2:1 – Пайе, 89.

Франция: Льорис, Санья, Косиелни, Рами, Эвра, Канте, Матюиди, Погба (Марсьяль, 77), Гризманн (Коман, 66), Пайе (Сиссоко, 90), Жиру.

Румыния: Тэтэрушану, Сапунару, Григоре, Кирикеш, Рац, Хобан, Пинтилий, Станчу (Кипчиу, 72), Попа (Торже, 82), Станку, Андоне (Алибеч, 61).

Предупреждения: Кирикеш, 32; Рац, 45; Жиру, 69.

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