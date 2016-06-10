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  • Евро-2016. Франция вырвала победу у Румынии благодаря голу Пайе

Евро-2016. Франция вырвала победу у Румынии благодаря голу Пайе

10 июня 2016, 23:54
19

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции обыграла команду Румынии – 2:1. На гол Оливье Жиру румыны ответили точным ударом с пенальти Богдана Станку, но в концовке Димитри Пайе дальним ударом принес своей команде три очка.

Напомним, в этой группе выступают также сборные Албании и Швейцарии.

Чемпионат Европы-2016. Группа А. 1-й тур

Франция – Румыния – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Жиру, 58; 1:1 – Станку (с пенальти), 65; 2:1 – Пайе, 89.

Франция: Льорис, Санья, Косиелни, Рами, Эвра, Канте, Матюиди, Погба (Марсьяль, 77), Гризманн (Коман, 66), Пайе (Сиссоко, 90), Жиру.

Румыния: Тэтэрушану, Сапунару, Григоре, Кирикеш, Рац, Хобан, Пинтилий, Станчу (Кипчиу, 72), Попа (Торже, 82), Станку, Андоне (Алибеч, 61).

Предупреждения: Кирикеш, 32; Рац, 45; Жиру, 69.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Франция Румыния
Комментарии (19)
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LOKOfanatik19
1465592196
Те таким представлял старт ЧЕ... скучный и нудный, несмотря на 3 гола.... С такой игрой Франции, думаю мало что светит...
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iron_Savior
1465592655
Ну и где был стотыщмиллионный погба? ДИМА выликолепно отыграл...сколько отборов и полезных действий. МОЛОТОК! А второй гол шедевр и голевую на жиру он тоже отдал!
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KARAT777
1465592694
первый гол французов судейский. Ничья было бы справедливо. Пает лучший!!! Охота за ним топ клубов уже началась
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valike35
1465592832
Матч конечно напряженный был, вполне достоин начала турнира
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RedWhiteFans2
1465593055
Пайет красавец!!!!!
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1bear
1465593340
...французов с победой... Браво - Пайе !!!
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Вомбат
1465594115
Румыния сыграла свой лучший матч на этом Евро. Идеально оборонялись, просто на концовку не хватило сил. Должны были выиграть. Эвра еще в первом тайме подло ударил Андоне по колену во время борьбы за верховой мяч. Тот потом корчился 5 минут в штрафной соперника. Если бы судьи это тогда заметили, игра сложилась бы иначе. Французы победу не заслужили. Впрочем, зная Дешана, я уверен: Франция будет прибавлять от игры к игре и, возможно, выиграет этот чемпионат.
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Mr.Saladi
1465596399
Эх жаль как жаль, еще минуту продержались бы Румынцы, с коэф 6 выигоал бы
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SARSAD
1465610232
Вот так и нашим завтра надо играть, как румыны против Франции, с такой игрой и не стыдно проиграть.
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baltica
1465615937
Хреновенько начали лягушатники
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