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    Губернатор Красноярского края: «Тихонов вернет интерес к футболу в нашем городе»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов в ближайшее время может возглавить «Енисей». Российский специалист уже провел встречу с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским, на которой обсудил свое возможное трудоустройство. Сообщается, что окончательное решение стороны должны принять во вторник.

    «Я верю, что Тихонов – талантливый и способный тренер и человек, которого знают в футбольном мире. Верю, что он сможет не только вернуть интерес к большому футболу в Красноярске, но и пригласить хороших игроков. Думаю, в клуб вернутся и красноярцы, и те, кто раньше здесь играл», – заявил Толконский в эфире телеканала «Афонтово».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2016 15:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      РомаКраснодар 10 июня 2016, 20:58

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 июня 2016, 16:14

      Давай Андрей Валерьевич, дерзай, пора.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 10 июня 2016, 15:47

      Пора попробовать.

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