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    Дасаев: «Акинфеев – лидер сборной и мой наследник»

    Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев в преддверии чемпионата Европы-2016 высказал мнение по поводу игры российского вратаря Игоря Акинфеева.

    «Думаю, Акинфеев может считаться моим наследником. Он играет на высоком уровне уже больше десяти лет.

    Игорь – лидер команды, который никогда не демонстрирует эмоций на поле, всегда выглядит сконцентрированным и спокойным. Мы постоянно общаемся с ним, он нравится мне как человек», – сказал Дасаев.

    Источник: ESPN

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    10.06.2016 12:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июня 2016, 18:23

      Я уж подумал(читая заголовок),что он ему хату с машиной завещал..

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 июня 2016, 18:21

      Наследник по ловле бабочек.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 июня 2016, 16:27

      д ладно хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 июня 2016, 16:01

      Нашел кем гордиться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      FduchFM 10 июня 2016, 14:44

      Комментарий удален.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 июня 2016, 14:32

      Плохой наследник

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 июня 2016, 13:44

      Удар по морде это само спокойствие и концентрация.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      westerose 10 июня 2016, 13:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оба голкипера дырявые!

      -12
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > westerose 10 июня 2016, 13:50

      Вообщето Дасаев признавался лучшем вратарём мира,

      15
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > westerose 10 июня 2016, 14:58

      Что?Уроки уже закончились?

      4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > westerose 10 июня 2016, 20:34

      Мозги у тебя дырявые.

      1
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 10 июня 2016, 13:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дасаев был ни рыба ни мясо, какой еще наследник.... тухлых щей?

      -17
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      Рейтинг: +56

      FduchFM > Woodbreak 10 июня 2016, 15:01

      Бред, Дасаев финалист Евро 88 , ни одна команда не дойдет до финала с вратарем "ни рыбой ни мясом" и уж точно он получше многих разбирается кто какой кипер

      9
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