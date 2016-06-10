Дасаев: «Акинфеев – лидер сборной и мой наследник»

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев в преддверии чемпионата Европы-2016 высказал мнение по поводу игры российского вратаря Игоря Акинфеева.

«Думаю, Акинфеев может считаться моим наследником. Он играет на высоком уровне уже больше десяти лет.

Игорь – лидер команды, который никогда не демонстрирует эмоций на поле, всегда выглядит сконцентрированным и спокойным. Мы постоянно общаемся с ним, он нравится мне как человек», – сказал Дасаев.